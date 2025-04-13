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Росіяни змінюють тактики запуску Шахедів по Україні - ISW

Анна Косик
13 квітня 2025, 11:33оновлено 13 квітня, 13:01
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Окупанти запускають дрони групами, щоб знищити системи ППО України.
Росіяни змінюють тактики запуску Шахедів по Україні - ISW
Окупанти змінюють тактику щоб прорватись крізь українську ППО / Колаж: Главред, фото: Військова частина 3017 Національної гвардії України, ua.depositphotos.com

Що повідомили аналітики:

  • Росія намагається виснажити українські сили ППО
  • Окупанти відкоригували тактику ударів на великі відстані
  • Росіяни постійно модернізують озброєння для атак

Країна-агресорка Росія продовжує адаптувати тактику використання ударних безпілотників типу Шахед у своїх атаках на українську територію. Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Окупанти ставляють за мету поступове виснаження та дестабілізація систем протиповітряної оборони України, тому останнім часом російські сили активно модифікують стратегії запуску дронів-камікадзе.

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Росіяни змінюють тактики запуску Шахедів по Україні - ISW
Shahed-136 / Інфографіка: Главред

Зокрема, Шахеди дедалі частіше застосовуються у надзвичайно щільних формаціях, що робить їхні удари більш масованими. Аналітики зазначають, що останні атаки демонструють прагнення завдати суттєвої шкоди інфраструктурі та моральному стану населення, використовуючи комплекси з дронів, які наближаються до міст на великій висоті та потім здійснюють синхронні атаки.

Групи з 10–15 Шахедів розміщуються поблизу населених пунктів, після чого здійснюють удар по цілі. Українські джерела повідомили, що такий підхід спрямований на прорив та знищення українських систем ППО.

Дронові атаки окупантів - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що російські окупанти значно збільшили виробництво ударних дронів. Противник має амбітну мету - запускати одночасно по території України близько 500 "Шахедів".

Раніше екс-офіцер Повітряних сил ЗСУ, заступник директора компанії-виробника засобів РЕБ Анатолій Храпчинський заявив, що ефективність російських ударів по Україні досягається за рахунок великої кількості ударних засобів.

Напередодні колишній спікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов повідомляв, що країна-агресор РФ замість ракетних ударів робить ставку на масовані атаки БПЛА по Україні.

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Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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