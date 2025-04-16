Трамп зменшив 'апетити': ЗМІ дізналився, коли підпишуть угоду про корисні копалини

США помʼякшили умови в угоді про корисні копалини, пише Bloomberg.

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США та Україна близькі до підписання угоди про корисні копалини / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, ua.depositphotos.com

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США втричі знизили свою оцінку допомоги Україні в межах угоди про копалини

Угода про партнерство надасть США першу вимогу щодо прибутків відео дня

Україна і США можуть підписати угоду про копалини вже цього тижня

США знизили свої вимоги у переговорах про угоду щодо доступу до українських корисних копалин. Документ можуть підписати вже цього тижня. Про це пише Bloomberg.

Адміністрація Дональда Трампа переглянула оцінку обсягу допомоги, яку США надали Україні з початку повномасштабної війни, з 300 мільярдів до приблизно 100 мільярдів доларів. Україна ж оцінює допомогу Вашингтона в 90 мільярдів.

Вашингтон наполягає, щоб Київ погодився на угоду про розподіл прибутків від майбутніх інвестиційних проєктів, зокрема у сфері природних ресурсів та інфраструктури. Таке партнерство розглядається як компенсація за багатомільярдну підтримку США в період президентства Джо Байдена.

У матеріалі зазначається, що угода передбачає надання США пріоритетного права на прибутки, які надходитимуть до спеціального інвестиційного фонду для відбудови України. Контроль над фондом має залишатися за Вашингтоном. Водночас Київ прагне поліпшити умови і не визнає надану допомогу формальним боргом.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Україна надіслала свою контрпропозицію цими вихідними, і перемовини тривають.

"Ми дуже, дуже близькі (до підписання угоди про корисні копалини – Главред). Вона може бути підписана навіть цього тижня", - зазначив Бессент.

Водночас, за даними Bloomberg, адміністрація Дональда Трампа неохоче бере на себе зобов’язання щодо майбутніх інвестицій у фонд реконструкції й відкладає це питання на подальше обговорення. Натомість американська сторона наполягає, щоб витрати США на підтримку України під час війни вважалися "внеском до фонду".

Ця позиція, за словами джерел видання, є основою деяких із найжорсткіших вимог Вашингтона в межах обговорення угоди про спільне використання українських корисних копалин. Українській делегації наразі складно переконати американців змінити цей підхід.

Угода про корисні копалини / Інфографіка: Главред

Угода про корисні копалини - останні новини

Нагадаємо, Україна вже визначила своє бачення тексту майбутньої угоди про корисні копалини зі США. Як заявив глава МЗС Андрій Сибіга, ключовою умовою є відповідність угоди курсу України на вступ до ЄС.

Також президент України Володимир Зеленський наголосив, що у майбутній угоді має бути забезпечено паритетне управління — 50/50. Він також розкритикував підхід міністра фінансів США Скотта Бессента, який тиснув на Україну підписати документ до візиту президента до Білого дому.

Як повідомляв Главред, під час технічних консультацій Україна передала американській стороні свої пропозиції до майбутньої угоди про стратегічні копалини. Віцепрем'єрка Ольга Стефанішина уточнила, що всі позиції були попередньо узгоджені та донесені до партнерів.

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