План '9 травня': Гетьман розповів про новий наступ РФ і загрозу для Сумщини

Росія планує великі наступальні операції на весну та літо 2025 року, зазначив Олексій Гетьман.

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РФ планує операцію через Сумщину / Колаж: Главред, фото: 24 ОМБр імені короля Данила

Ключові тези Гетьмана:

Путін віддав наказ до 9 травня звільнити Курську область від ЗСУ

Росія планує великі наступальні операції на весну та літо 2025 року

РФ не має достатніх резервів для масштабних наступальних операцій

Російські війська отримали наказ до 9 травня повністю звільнити Курську область від ЗСУ, що включає операцію через Сумську область. Проте у РФ немає достатніх резервів для масштабних наступальних операцій. Про це заявив військовий аналітик Олексій Гетьман в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"На Сумському напрямку, на Курщині загалом, росіяни отримали розпорядження від свого президента до 9 травня повністю звільнити Курську область від українських військ. Оскільки вона межує з Сумською областю, то очевидно, ці дії, спроби видавити українські війська з Курщини, будуть здійснюватися і через Сумську область", - сказав він. відео дня

Гетьман зауважив, що російська армія не досягла значних просувань за останні місяці, хоча фіксуються деякі незначні просування на різних ділянках фронту. Українські сили, в свою чергу, постійно відновлюють свої позиції й відбивають території, тому лінія фронту залишається більш-менш стабільною.

Новий наступ РФ влітку

Що стосується можливості Росії провести великі наступальні операції, Гетьман наголосив, що ворог анонсував план їх проведення на весну та літо 2025 року. Проте, за його словами, для таких операцій окупантам потрібно мати значно більше сил і ресурсів, ніж є наразі.

"Росіяни навіть говорили про те, що їхні наступальні дії будуть розраховані на 6-9 місяців. Але для того, щоб такі серйозні наступальні дії проводити по всій лінії фронту, потрібно більше сил і засобів", - зазначив аналітик.

Гетьман наголосив, що навіть якщо росіяни теоретично мають можливість мобілізувати значні резерви (згадувалася цифра до 5 млн осіб), це не означає, що такі резерви реально існують або можуть бути швидко введені в бій. Військові ресурси РФ є обмеженими, і незрозуміло, як ворог планує поповнити свої підрозділи для великих наступальних операцій.

"Навпаки, потрошечки зменшується (військо РФ - Главред) завдяки українським Збройним силам. І якихось резервів, які росіяни готують, нібито вони десь у них там у тилу заховані, такого теж немає. Тому припустити, що вони будуть активно наступати можна, але говорити про те, що ЗС РФ зможуть домогтися якихось істотних успіхів — питання дуже, скажімо так, спірне", - додав він.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, окупанти майже повністю вибили ЗСУ з Курської області. За словами Романа Погорілого, ситуація складна, залишився лише невеликий район біля КПП "Суджа" та навколо населеного пункту Басівка. Активні штурми тривають.

Також російські окупанти намагаються вийти до околиць Шевченка біля Великої Новосілки в Донецькій області. За останні дні спостерігається висока активність противника на цій ділянці фронту, зокрема росіяни активно застосовують техніку для штурмів.

Водночас українські військові покращили своє оборонне становище в Бєлгородській та Курській областях. Військовий експерт Роман Світан зазначив, що для покращення оборонних позицій українські сили можуть заходити на російську територію на глибину 3-7 км, не маючи на меті захоплення територій.

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Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

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