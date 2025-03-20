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Одеса у вогні, є постраждалі: РФ закидає місто Шахедами

Ангеліна Підвисоцька
20 березня 2025, 23:05
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Російські окупанти атакували цивільні об'єкти в Одесі.
удар по Одессе
Одеса під масованою атакою РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Російські окупанти атакували Одесу ударними дронами типу "Шахед". У місті пролунали потужні вибухи. Про це заявив мер Одеси Геннадій Труханов.

"Київський район, будьте уважні! У південних районах міста чутно вибухи, будьте у безпечних місцях. Атака триває! Одесо, будь ласка, лишайтеся у безпечних місцях!" - написав він.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Росія атакувала цивільну інфраструктуру. Вже є інформація про постраждалих. У місті здійнялася пожежа.

відео дня

"Одеса у вогні, російські дрони б‘ють по цивільним об‘єктам в місті, є постраждалі", - написав Єрмак.

Голова ЦПД при РНБО Андрій Коваленко заявив, що РФ мінила тактику атак. Тепер окупанти буквально закидають великі міста величезною кількістю дронів.

"Одеса, тримайтесь. РФ зараз дещо змінила тактику атак українських міст дронами - намагаються діяти великою кількістю, щоб спробувати перевантажити ППО, мобільні групи, РЕБ", - написав Коваленко.

У Мережі вже з'явилися перші кадри з пожежами та вибухами внаслідок атаки. Відомо, що в місті горять магазини. Місцеві ЗМІ пишуть, що в Одесі пролунали десятки вибухів.

"Унаслідок ворожого обстрілу сталося загоряння на території промислового підприємства, торгового центру і торгових павільйонів, а також постраждали троє людей, серед них неповнолітні. Інформація уточнюється", - пишуть ЗМІ.

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