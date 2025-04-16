Масштабний удар по Україні на Великдень: в МЗС розповіли, чого чекати українцям

В Україні прокоментували заяву глави МЗС Литви щодо загрози нового жорстокого удару РФ та зазначили, що ці слова є особистим припущенням чиновника.

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В МЗС відреагували на заяву Литви про можливий удар РФ на Великдень / Колаж Главред, фото: УНІАН, alerts in ua

Про що сказав Тихий:

Заяви про новий удар по Україні на Великдень є особистою думкою глави МЗС Литви

Українці мають дотримуватись правил безпеки

Заява глави МЗС Литви про можливі удари Росії на Великдень є його особистими припущенням. Водночас українці повинні серйозно ставитися до сигналів повітряної тривоги та неухильно дотримуватись правил безпеки. Про це заявив під час брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий коментуючи заяву глави МЗС Литви Кястутіса Будріса про нову жорстоку атаку по Україні на Великдень, передає NV.

"Ми бачили заяви міністра закордонних справ Литви. Вважаємо їх припущеннями міністра Будріса, якого ми дуже поважаємо. Ми розцінюємо їх не як анонс, а як припущення, які він висловив з погляду на те, що якщо Росія завдає ударів по Україні, то не можна виключати нічого й на Великдень", — сказав Тихий. відео дня

Тихий підкреслив, що українці мають бути постійно готовими до загроз з боку Росії, адже війна триває, і небезпека залишається.

Речник МЗС наголосив, що хоча українці вже більше трьох років живуть в умовах постійної небезпеки й певною мірою звикли до неї, дотримання правил безпеки залишається надзвичайно важливим.

Звертаючись до українців він закликав особливо в святкові дні, зокрема на Великдень, не ігнорувати ці елементарні заходи, адже саме вони можуть зберегти життя як самим громадянам, так і їхнім рідним.

Звідки і чим РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія може вдатися до ще інтенсивніших обстрілів України у великодній період. Про таку загрозу заявив міністр оборони Литви Кястутіс Будріс, зазначивши, що атака на Суми у Вербну неділю свідчить про готовність РФ до ще жорсткіших дій у святкові дні.

Водночас Сполучені Штати відмовилися підтримати спільну заяву країн G7 із засудженням одного з наймасштабніших ракетних ударів по Україні у 2025 році — атаки на Суми, яка забрала життя 35 людей. Адміністрація Трампа пояснила це прагненням не зруйнувати канали для подальшого діалогу з Москвою, пише Bloomberg.

Відомо, що 13 квітня вранці російські війська завдали два ракетних удари по центру Сум. Особливо нищівним виявився другий удар - ракета вибухнула у повітрі, випустивши осколкові елементи, повідомив керівник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

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Хто такий Георгій Тихий? Георгій Тихий - український журналіст, радник із комунікацій міністра закордонних справ України (2020–2024), речник Міністерства закордонних справ України (з 15 липня 2024 року), пише Вікіпедія.

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