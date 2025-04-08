Україна відправить у США представників, щоб обговорити угоду про копалини: названо дату

Стала відома дата, коли Україна відправить своїх представників у Сполучені Штати Америки, щоб обговорити цю угоду.

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Україна відправить у США представників для обговорення угоди про копалини/ колаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, Офіс президента України

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Україна відправить у США своїх представників для обговорення угоди про корисні копалини

Візит повинен відбутися 11-12 квітня, розповіли у коментарі Bloomberg українські офіційні особи

Українські офіційні особи відвідають Сполучені Штати Америки наприкінці цього тижня, щоб обговорити угоду про корисні копалини.

Візит може відбутися 11-12 квітня. Про це розповідає видання Bloomberg із посиланням на українських офіційних осіб, які знайомі з цим питанням.

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Двоє чиновників повідомили, що до складу української делегації увійдуть заступники міністрів економіки та юстиції України, але без політиків вищого рівня, оскільки переговори з адміністрацією президента США Дональда Трампа на даному етапі вимагають технічних консультацій.

Чиновники зазначили, що Київ також призначив міжнародну юридичну фірму для консультування з питань переговорів.

У виданні зазначили, що представник МЗС визнав, що візит відбудеться, проте відмовився надавати додаткові подробиці. Мінекономіки не відповіло на запит про коментар.

Угода зі США щодо ресурсів/ Інфографіка: Главред

Угода про корисні копалини між Україною і США – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Трамп пригрозив Україна "серйозними проблемами" через угоду про корисні копалини – у Зеленського відповіли. Президент США застосовує агресивну риторику для посилення власних позицій та впливу на переговорний процес, зазначив Подоляк.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна найме "адвокатів" для підписання угоди про ресурси. Зараз є три ключові компанії, які погодилися і хочуть працювати.

У Politico повідомили, що угода України і США про корисні копалини обернулася катастрофою. Україні знову доведеться пояснювати США, що деякі речі, які Штати вимагають в рамках угоди, не будуть реалізовані.

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Видання Bloomberg Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

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