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"Український слід": в республіканській партій відкрито висміяли заяву Маска

Юрій Берендій
11 березня 2025, 13:58
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В Республіканській партії США зробили іронічну заяву після того, як Ілон Маск знайшов нібито "український слід" в кібератаці на соцмережу X.
'Український слід': в республіканській партій відкрито висміяли заяву Маска
В республіканській партій відкрито висміяли заяву Маска щодо причетності України до кібератаки на соцмережу X / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Офіс президента України

Коротко:

  • В США висміяли Маска через "український слід" в кібератаці на соцмережу X
  • Експерти наголошують, що частка українських IP-адрес була мінімальною

Представник 54-го округу Каліфорнії, конгресмен-республіканець Джек Кімбл із сарказмом відреагував на заяву наближеного до президента США мільярдера та члена адміністрації Білого Дому Ілона Маска щодо участі України в кібератаці на соцмережу X.

Коментуючи недавні звинувачення Ілона Маска щодо ймовірної причетності України до кібератаки на соціальну мережу X, Кімбл закликав американського мільярдера до переговорів з Україною і заявив, що той "немає карт".

відео дня

"Якщо Україна справді атакувала Twitter, як це сказав Ілон Маск, то це надзвичайно серйозно. Запрошую Україну до переговорів зі мною, аби ми могли встановити мир у Twitter. Проте, на жаль, Ілон не має карт і не володіє мастю, тому він, ймовірно, матиме багато чим поступитися", - йдеться у дописі в мережі X.

Що цьому передувало

Соціальна мережа X (Twitter) зазнала масштабного збою по всьому світу вдень 10 березня, і лише ввечері її роботу повністю відновили.

За даними користувачів, платформа, що належить Ілону Маску, двічі зазнала глобальних технічних збоїв, через що доступ до соцмережі був неможливим.

Маск підтвердив, що X стала жертвою масованої кібератаки, а згодом заявив, що атака нібито походила з IP-адрес в Україні.

"X нині під масовою кібератакою. IP-адреси кіберзлочинців розташовані в Україні", — сказав Ілон Маск в ефірі Fox News.

Водночас як повідомляє Reuters, джерела в сфері кібербезпеки поставили під сумнів ці твердження, зазначивши, що основний трафік атак надходив із США, В’єтнаму, Бразилії та інших країн, а частка українських IP-адрес була мінімальною.

Експерти також наголошують, що атаки типу DDoS складно відстежити, і IP-адреси рідко дають змогу точно визначити справжнє джерело загрози.

Ілон Маск
Що відомо про Ілона Маска / Інфографіка: Главред

Заяви Маска - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, член адміністрації Трампа та мультимільярдер Ілон Маск заявив, що український фронт може зазнати краху, якщо він відключить доступ до супутникового інтернету Starlink. Про це власник SpaceX, якій належить ця мережа, написав на платформі X.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський пригрозив розірвати контракт із компанією SpaceX у разі припинення роботи Starlink в Україні. Водночас держсекретар США Марко Рубіо запевнив, що доступ України до супутникового зв’язку не буде заблоковано.

Крім того, Ілон Маск, який очолює департамент державної ефективності США (DOGE), у соцмережі X підтримав думку про необхідність виходу Сполучених Штатів із НАТО та ООН.

Інші новини:

Хто такий Ілон Маск

Ілон Рів Маск — інженер, підприємець, винахідник, інвестор, мільярдер. Засновник компаній "SpaceX", "PayPal"[14], Neuralink і The Boring Company, головний дизайнер (Chief Product Architect), генеральний директор і голова ради директорів "Tesla Inc.", що керує заводом Tesla. Входить до ради директорів компанії "SolarCity", заснованої його двоюрідними братами.

Під час російського вторгнення Ілон Маск публічно підтримав Україну і забезпечив постачання сервісів глобальної супутникової системи Starlink на територію України після офіційного звернення Михайла Федорова — міністра цифрової трансформації України — 27 лютого 2022 року.

3 жовтня 2022 року Маск опублікував у Twitter твіт, який багато людей сприйняло як такий, що фактично підтримує російську пропаганду. Цей твіт призвів до бурхливих негативних реакцій, внаслідок чого акції Tesla впали в ціні на 8,5 % протягом 12 годин, а сам Маск отримав загальний осуд деяких впливових осіб. Йому навіть іронічно запропонували "віддати Аляску, історичну територію росії до 1867 року для того, щоб задобрити путіна?"

На твіт відреагував Президент України Володимир Зеленський, який запропонував проголосувати за: Ілона Маска, який за Україну або Ілона Маска, який за Росію.

На початку листопада 2023 року Маск заявив, що Україні час йти на переговори з Росією, щоб уникнути нових смертей на фронті.

13 лютого 2024 року Ілон Маск висловився проти законопроєкту США щодо надання фінансової допомоги Україні та закликав американців тиснути на сенаторів, щоб вони не схвалювали продовження військової допомоги Україні. На його думку, Путін не може програти війну й тому не потрібно допомагати Україні, повідомляє Вікіпедія.

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