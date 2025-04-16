Бійці КНДР почнуть воювати на території України: в РНБО і ГУР зробили заяву

У РНБО розповіли, як Москва пояснить участь бійців КНДР у війні в Україні.

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Бійці КНДР почнуть воювати на території України / колаж: Главред, фото: 31 окрема механізована бригада, міноборони РФ, militaryarms.ru

Коротко:

Крім військових, РФ також активно завозить із КНДР і "трудову силу"

Армія Північної Кореї втратила 5 тисяч своїх військових

Мовний бар'єр не вплинув на північнокорейців

Росія планує використовувати військових КНДР для війни на території України. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко на своїй сторінці в Telegram.

"Але росіяни маніпулюватимуть і зазначатимуть, що військові КНДР воюють на "російській території за російською конституцією", оскільки вони вписали собі в конституцію українські землі. Військові КНДР будуть у російській формі, так само як і на Курщині", - написав Коваленко. відео дня

Він також зазначив, що крім військових, Росія також активно завозить із КНДР і "трудову силу". За словами Коваленка, йдеться про молодь від 18 до 25 років. За кожного такого працівника Північна Корея отримує від Москви від $1000.

"Тут Росія діє, так само як діяв радянський уряд після корейської війни, залучаючи дешеву робочу силу з Кореї на виробництва, розраховуючись із північними корейцями ресурсами.

Як правило, самі корейці та їхні родичі отримують меншу частину грошей, які за їхнє залучення платить Росія владі КНДР", - додав Коваленко.

Як уточнив в інтерв'ю NHK представник ГУР МО України Андрій Черняк, війська КНДР можуть бути залучені до російського наступу на Харківську і Сумську області.

Він додав, що армія Північної Кореї вже втратила 5 тисяч своїх військових у війні проти України. Наразі ще 6 тисяч таких солдатів перебувають у Курській області та продовжують воювати.

Черняк також зауважив, що війська КНДР розвиваються, оскільки покращили свою підготовку та змінили тактику.

За його словами, якщо раніше північнокорейці наступали масштабно і ставали мішенню для української артилерії та БпЛА, то тепер вони рухаються групами по одному-двом.

Представник ГУР наголосив, що мовний бар'єр із російськими окупантами, який, як очікувалося, міг завадити військовим КНДР вести бойові дії, не вплинув на них, оскільки вони тільки отримували завдання, а потім ішли на штурми, не спілкуючись із росіянами.

Інфографіка: Главред

Як Північна Корея допомагає Росії у війні - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, КНДР відправить РФ 100 "гармат чучхе", призначених для знищення Сеула. Північнокорейські інструктори навчають російських військових працювати з цією зброєю, яку вже використовують у бойових умовах.

Також раніше повідомлялося, що Кім Чен Ин цинічно прокоментував війну в Україні. Кім також пригрозив і далі розвивати свою ядерну зброю, заявивши, що вона не є "розмінною монетою".

Нагадаємо, у НАТО сказали, хто допомагає Путіну продовжувати війну. Підтримка України партнерами погіршить військову спроможність Росії і поставить Київ у сильнішу позицію під час переговорів.

Також раніше повідомлялося, що РФ все більше спирається на підтримку 2 країн - в ISW описали небезпеку для України. Дві країни постачають росіянам зброю для війни проти України.

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Армія КНДР - що про неї відомо Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки. До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія. Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб. Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками. Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

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