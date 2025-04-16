Бійці КНДР почнуть воювати на території України: в РНБО і ГУР зробили заяву

Коротко:
- Крім військових, РФ також активно завозить із КНДР і "трудову силу"
- Армія Північної Кореї втратила 5 тисяч своїх військових
- Мовний бар'єр не вплинув на північнокорейців
Росія планує використовувати військових КНДР для війни на території України. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко на своїй сторінці в Telegram.
"Але росіяни маніпулюватимуть і зазначатимуть, що військові КНДР воюють на "російській території за російською конституцією", оскільки вони вписали собі в конституцію українські землі. Військові КНДР будуть у російській формі, так само як і на Курщині", - написав Коваленко.відео дня
Він також зазначив, що крім військових, Росія також активно завозить із КНДР і "трудову силу". За словами Коваленка, йдеться про молодь від 18 до 25 років. За кожного такого працівника Північна Корея отримує від Москви від $1000.
"Тут Росія діє, так само як діяв радянський уряд після корейської війни, залучаючи дешеву робочу силу з Кореї на виробництва, розраховуючись із північними корейцями ресурсами.
Як правило, самі корейці та їхні родичі отримують меншу частину грошей, які за їхнє залучення платить Росія владі КНДР", - додав Коваленко.
Як уточнив в інтерв'ю NHK представник ГУР МО України Андрій Черняк, війська КНДР можуть бути залучені до російського наступу на Харківську і Сумську області.
Він додав, що армія Північної Кореї вже втратила 5 тисяч своїх військових у війні проти України. Наразі ще 6 тисяч таких солдатів перебувають у Курській області та продовжують воювати.
Черняк також зауважив, що війська КНДР розвиваються, оскільки покращили свою підготовку та змінили тактику.
За його словами, якщо раніше північнокорейці наступали масштабно і ставали мішенню для української артилерії та БпЛА, то тепер вони рухаються групами по одному-двом.
Представник ГУР наголосив, що мовний бар'єр із російськими окупантами, який, як очікувалося, міг завадити військовим КНДР вести бойові дії, не вплинув на них, оскільки вони тільки отримували завдання, а потім ішли на штурми, не спілкуючись із росіянами.
Як Північна Корея допомагає Росії у війні - останні новини
Як раніше повідомляв Главред, КНДР відправить РФ 100 "гармат чучхе", призначених для знищення Сеула. Північнокорейські інструктори навчають російських військових працювати з цією зброєю, яку вже використовують у бойових умовах.
Також раніше повідомлялося, що Кім Чен Ин цинічно прокоментував війну в Україні. Кім також пригрозив і далі розвивати свою ядерну зброю, заявивши, що вона не є "розмінною монетою".
Нагадаємо, у НАТО сказали, хто допомагає Путіну продовжувати війну. Підтримка України партнерами погіршить військову спроможність Росії і поставить Київ у сильнішу позицію під час переговорів.
Також раніше повідомлялося, що РФ все більше спирається на підтримку 2 країн - в ISW описали небезпеку для України. Дві країни постачають росіянам зброю для війни проти України.
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Армія КНДР - що про неї відомо
Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки.
До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія.
Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб.
Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками.
Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.
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