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Бійці КНДР почнуть воювати на території України: в РНБО і ГУР зробили заяву

Віталій Кірсанов
16 квітня 2025, 13:58
764
У РНБО розповіли, як Москва пояснить участь бійців КНДР у війні в Україні.
Бійці КНДР почнуть воювати на території України
Бійці КНДР почнуть воювати на території України / колаж: Главред, фото: 31 окрема механізована бригада, міноборони РФ, militaryarms.ru

Коротко:

  • Крім військових, РФ також активно завозить із КНДР і "трудову силу"
  • Армія Північної Кореї втратила 5 тисяч своїх військових
  • Мовний бар'єр не вплинув на північнокорейців

Росія планує використовувати військових КНДР для війни на території України. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко на своїй сторінці в Telegram.

"Але росіяни маніпулюватимуть і зазначатимуть, що військові КНДР воюють на "російській території за російською конституцією", оскільки вони вписали собі в конституцію українські землі. Військові КНДР будуть у російській формі, так само як і на Курщині", - написав Коваленко.

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Він також зазначив, що крім військових, Росія також активно завозить із КНДР і "трудову силу". За словами Коваленка, йдеться про молодь від 18 до 25 років. За кожного такого працівника Північна Корея отримує від Москви від $1000.

"Тут Росія діє, так само як діяв радянський уряд після корейської війни, залучаючи дешеву робочу силу з Кореї на виробництва, розраховуючись із північними корейцями ресурсами.

Як правило, самі корейці та їхні родичі отримують меншу частину грошей, які за їхнє залучення платить Росія владі КНДР", - додав Коваленко.

Як уточнив в інтерв'ю NHK представник ГУР МО України Андрій Черняк, війська КНДР можуть бути залучені до російського наступу на Харківську і Сумську області.

Він додав, що армія Північної Кореї вже втратила 5 тисяч своїх військових у війні проти України. Наразі ще 6 тисяч таких солдатів перебувають у Курській області та продовжують воювати.

Черняк також зауважив, що війська КНДР розвиваються, оскільки покращили свою підготовку та змінили тактику.

За його словами, якщо раніше північнокорейці наступали масштабно і ставали мішенню для української артилерії та БпЛА, то тепер вони рухаються групами по одному-двом.

Представник ГУР наголосив, що мовний бар'єр із російськими окупантами, який, як очікувалося, міг завадити військовим КНДР вести бойові дії, не вплинув на них, оскільки вони тільки отримували завдання, а потім ішли на штурми, не спілкуючись із росіянами.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Інфографіка: Главред

Як Північна Корея допомагає Росії у війні - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, КНДР відправить РФ 100 "гармат чучхе", призначених для знищення Сеула. Північнокорейські інструктори навчають російських військових працювати з цією зброєю, яку вже використовують у бойових умовах.

Також раніше повідомлялося, що Кім Чен Ин цинічно прокоментував війну в Україні. Кім також пригрозив і далі розвивати свою ядерну зброю, заявивши, що вона не є "розмінною монетою".

Нагадаємо, у НАТО сказали, хто допомагає Путіну продовжувати війну. Підтримка України партнерами погіршить військову спроможність Росії і поставить Київ у сильнішу позицію під час переговорів.

Також раніше повідомлялося, що РФ все більше спирається на підтримку 2 країн - в ISW описали небезпеку для України. Дві країни постачають росіянам зброю для війни проти України.

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Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки.

До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія.

Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб.

Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками.

Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

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