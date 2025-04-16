РФ, ймовірно, почала запускати по Україні Шахеди з отруйними речовинами - ЗМІ

Не виключено, що інформація може бути вкидом російських спецслужб.

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Деякі дрони ворога можуть бути особливо небезпечними / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Окупанти можуть наносити отруйні хімічні речовини на свої БпЛА

Росіяни могли запустити дезінформацію задля поширення паніки

Окупаційні війська країни-агресорки Росії можуть наносити хімічні отруйні речовини на свої БпЛА типу Shahed-136 та Герань-2, щоб завдавати додаткової шкоди людям, які будуть підбирати уламки збитих дронів.

Про це повідомляє міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm з посиланням на декілька військових джерел. Поки немає додаткових свідчень про те, що це явище масового характеру, але рекомендується не торкатися уламків збитих дронів без попереднього аналізу їх на хімічну небезпеку.

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Shahed-136 / Інфографіка: Главред

"В Росії вже давно діють цілі інститути, що розробляють бойові отруйні речовини. І навіть російські спецслужби, що діють за кордоном, полюбляли їх використовувати для особливо збочених способів вбивства противників Путіна", - зауважують автори допису.

При цьому у розвідувальній спільноті не виключають, що окупанти періодично запускають різними каналами дезінформацію про свої бойові спроможності, щоб сіяти паніку.

"Тому закликаємо зважено і спокійно ставитись і до цієї, і до будь-якої інформації щодо їх нових тактик. Та обережність не буде зайвою, бо наш ворог дійсно йде на будь-які заборонені гуманітарним правом та міжнародними конвенціями способи, щоб вбити або скалічити як найбільше українців. Тому бережіть себе і не беріть до рук навіть уламків, що можуть виглядати безпечно", - додали в InformNapalm.

Атаки України російськими дронами - останні новини

Раніше, у ніч на 16 квітня російські окупаційні війська здійснили чергову атаку на Одесу, застосувавши ударні безпілотники. Унаслідок атаки три людини постраждали.

Напередодні, у ніч на 15 квітня, противник атакував Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" / KN-23 та 52-ма ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів з напрямків: Міллерове, Приморсько-Ахтарськ.

Нагадаємо, Главред писав, що 14 квітня у Харкові пролунав вибух - над містом було зафіксовано ворожий БПЛА. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що під ворожим ударом опинилося цивільне підприємство в Салтівському районі. На місці влучання спалахнула пожежа.

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Що таке InformNapalm? Inform Napalm — волонтерський проєкт з інформування широкої аудиторії про російську агресію проти України. З метою інформування широкої іноземної аудиторії автори проєкту перекладають матеріали десятками мов світу, серед яких японська й китайська. Керівник проєкту — Роман Бурко, речник — Михайло Макарук, пише Вікіпедія.

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