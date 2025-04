Лавров заявив, що РФ хоче захопити нові території, включно з країнами НАТО - ISW

Що повідомили аналітики:

Уряд країни-агресорки Росії, на чолі якого кремлівський диктатор Володимир Путін та його поплічник Сергій Лавров, продовжує ескалацію інформаційної війни з вимогами від України поступитися тимчасово окупованими та підконтрольними Києву територіями.

Як повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), у нещодавньому інтерв'ю Лавров вкотре наголосив на вимозі РФ передати під контроль Кремля усі території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Більше того, очільник МЗС країни-агресорки назвав ці регіони "Донбасом" та "Новоросією" та заявив, нібито Україна не представляє їх населення. Лавров додав, що Україна не має права і на представлення Одеси, адже її нібито побудувала Росія.

На думку аналітиків, це інтерв'ю поплічника Путіна свідчить про те, що у планах Росії продовження захоплення територій України. Що цікаво - відбувається це на тлі переговорів із США щодо припинення війни.

Окрім України Росію цікавлять і території в Східній Європі, Південному Кавказі та Центральній Азії, включно з країнами-членами НАТО. Лавров заявив, що вони нібито ніколи не належали нікому, окрім Російської імперії і Радянського Союзу, а сьогодні там відбуваються "огидні речі".

Стає зрозуміло, що ці та попередні заяви з погрозами в сторону Фінляндії вказують на небезпечні наміри Кремля використовувати наративи, схожі на ті, якими Кремль виправдовував агресію проти України.

Нагадаємо, Главред писав, що за інформацією джерел ЗМІ у НАТО, Росія відпрацювала атаку на Фінляндію, Норвегію та Балтійські країни. У випадку нападу, до операції можуть залучити десятки тисяч російських солдатів.

Раніше повідомлялося, що країна-агресор Росія неодноразово погрожувала країнам-членам НАТО військовою агресією. Не виключено, що і її союзник Північна Корея може вторгнутись в одну з країн Альянсу.

Напередодні німецький історик попередив, що напад країни-окупанта Росії на Литву можливий уже восени. Після приходу до влади у США Дональда Трампа ситуація у світовій безпеці змінилася, а Кремль посилює свої позиції, тому, за його словами, країнам НАТО треба бути готовими оборонятися.

Інші новини:

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.