КНДР поставила армії Путіна від 4 до 6 млн артилерійських снарядів - Reuters

Північна Корея стала одним із ключових джерел боєприпасів для російської армії.

https://glavred.net/war/kndr-postavila-armii-putina-ot-4-do-6-mln-artilleriyskih-snaryadov-reuters-10656410.html Посилання скопійоване

Без підтримки Кіма Чен Ина Путін не зміг би продовжувати свою війну в Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот, ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

Скільки снарядів Кім Чен Ин відправив Путіну

Як допомога КНДР позначилася на веденні Росією війни проти України

За останні 20 місяців Північна Корея передала Росії щонайменше 4 мільйони артилерійських снарядів, які активно використовуються у війні проти України. Поставки відбуваються масово та системно - морськими та залізничними маршрутами. Про це свідчить розслідування агентства Reuters у співпраці з Британським аналітичним центром Open Source Centre.

"Північна Корея стала одним із ключових джерел боєприпасів для російської армії. Масштаб і системність цих поставок підкреслює новий рівень військово-політичного співробітництва двох країн, які перебувають під міжнародними санкціями", - ідеться в повідомленні.

відео дня

Аналітики OSC відстежили 64 рейси в північнокорейський порт Раджин, здійснені з вересня 2023 року по березень 2025 року чотирма контейнеровозами під російським прапором - Angara, Maria, Maia-1 і Lady R - до російських портів Східний і Дунай. Цими рейсами було доставлено майже 16 тисяч контейнерів із північнокорейськими снарядами та іншими боєприпасами, які згодом залізницею транспортувалися на склади поблизу українського кордону.

"Перевірити боєприпаси всередині кожного транспортного контейнера неможливо, проте OSC підрахувала так званий "консервативний діапазон" - від 4 до 6 мільйонів артилерійських снарядів, ґрунтуючись на оцінці України щодо їхньої розповсюдженості та ймовірних схем пакування", - зазначають розслідувачі.

Окрім артилерійських снарядів, Північна Корея також передала Росії реактивні системи залпового вогню, самохідні артилерійські установки та балістичні ракети.

Балістичні ракети КНДР / Інфографіка: Главред ​

За даними Reuters, протягом минулого року переважна більшість снарядів, застосованих окремими російськими підрозділами, були з Північної Кореї.

У щоденних звітах російських артилерійських підрозділів, які проаналізувало Reuters, до 100% боєприпасів, які використовувалися в окремі дні, були північнокорейського походження. В інших випадках цей показник сягав 75%.

Минулого літа підрозділ на південно-східному Запорізькому фронті повідомив, що майже 50% снарядів, випущених його гаубицями Д-20, були північнокорейськими 152-мм снарядами, а 100% його 122-мм ракет були північнокорейськими.

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР), із середини 2023 року Північна Корея поставила Росії понад 4 мільйони артилерійських снарядів, зокрема калібру 122 мм і 152 мм, які є основою для озброєння російських артилерійських підрозділів.

"Внесок Північної Кореї був стратегічно важливим. Без підтримки Кіма Чен Ина президент Путін не зміг би продовжувати свою війну в Україні", - заявив колишній координатор групи експертів ООН з питань санкцій щодо КНДР Г'ю Гріффітс.

Допомога Північної Кореї країні-агресору РФ

Як писав Главред, у січні 2025 року видання The New York Times, північнокорейських солдатів, які брали участь у російсько-українській війні на боці РФ, було відкликано з лінії фронту після важких втрат.

У лютому стало відомо, що Північна Корея відправила додаткові війська в Курську область Росії. Точна кількість військового контингенту залишається невідомою. Ймовірно, йдеться про контингент у від тисячі до трьох тисяч осіб.

У березні аналітики DeepState писали про те, що в районі міста Суджа в Курській області проводять наступ переважно північнокорейські військові. Саме вони зазнають найбільших втрат. Одну з таких штурмових груп українські війська накрили вогнем артилерії.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред