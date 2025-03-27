Зрив перемир'я та миротвоці в Україні: головні новини України (дайджест)

Новини України 27 березня станом на 22:00: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.

https://glavred.net/war/sryv-peremiriya-i-mirotvorcy-v-ukraine-glavnye-novosti-ukrainy-daydzhest-10651067.html Посилання скопійоване

Головні новини України станом на 22:00 27 березня / Колаж Главред, фото: ДСНС України, УНІАН, 22 ОМБр, Faceboook/NATO

Головні новини України станом на 22:00. Добірка Главреда:

Не наближає мир: Зеленський розкритикував заяви спецпосланця Трампа Віткоффа

Президент України Володимир Зеленський розкритикував спецпосланця президента США Стіва Віткоффа за часте цитування кремлівських наративів. За його словами, такі заяви лише послаблюють тиск на Росію та ускладнюють досягнення миру.

"Я вважаю, що Віткофф, дійсно, дуже часто цитує кремлівські наративи. Я вважаю, що це не наблизить нас до миру. І я вважаю, що це, на жаль, послабить тиск американців на Російську Федерацію. Ми можемо лише своїми діями виправляти це інформаційне поле. Ми намагаємося це робити", - сказав Зеленський в інтерв'ю Eurovision News.

відео дня

Оцінити дотримання Росією домовленостей про заборону ударів по енергетичній інфраструктурі неможливо, поки технічні команди не визначили механізм моніторингу. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Eurovision News.

У Трампа зробили гучну заяву про окуповані території України

Країна-агресор Росія контролює лише одну область України, проте не збирається залишати інші регіони. Про це заявив спецпосланник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог в інтерв'ю Fox News.

За словами Келлога, російські загарбники фактично захопили всю Луганську область, однак лише частково контролюють Донецьку, Запорізьку та Херсонську області.

Епічний удар ЗСУ по аеродрому "Енгельс": ворог втратив майже 100 крилатих ракет

Російські окупанти втратили десятки ракет повітряного базування внаслідок удару Сил оборони по військовому аеродрому загарбників "Енгельс-2" у Саратовській області. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

У повідомленні уточнюють, що в результаті української атаки 20 березня росіяни втратили 96 крилатих ракет повітряного базування. Зокрема, і внаслідок вторинної детонації.

Перемир'я в Чорному морі: Рубіо сказав, чого хоче РФ в обмін на припинення вогню

Країна-агресор Росія готова погодитися на припинення вогню в Чорному морі, але в обмін на зняття санкцій. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Ямайки Ендрю Голнессом.

За словами Рубіо, Москва під час переговорів в Ер-Ріяді висунула умови щодо припинення ударів по енергетиці та бойових дій у Чорному морі. Однією з вимог є скасування санкцій.

Знищені автівки та потрощені будинки: у ДСНС показали наслідки атаки РФ по Дніпру

У середу ввечері, 26 березня, російські окупанти атакували Дніпро "роєм" ударних безпілотників. Внаслідок ворожої атаки троє людей постраждали, понівечені більше десятка багатоповерхівок. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у своєму Telegram.

Чому Україна погодилась на припинення вогню: Зеленський дав відверту відповідь

Україна погодилася на припинення вогню, щоб довести, що країна-агресорка Росія на такий крок не піде. Російський диктатор Володимир Путін не готовий до цього.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Eurovision News. Він зазначив, що російська пропаганда розносила, нібито це Україна не хоче миру. А таким кроком наша країна показала, що насправді миру не хоче Путін.

"Безпеки в морі очікувати марно": Клименко вказав на серйозну проблему для України

Для того, щоб перемир’я у Чорному морі запрацювало, у тимчасово окупованому Криму не повинно бути російських військових.

Поки там залишаються російські військові, безпеки в Чорному морі очікувати марно. Таку думку висловив головний редактор порталу BlackSeaNews Андрій Клименко в інтерв’ю Главреду.

Вдарить різке похолодання: стала відома дата раптового зниження температури

Погода в Україні найближчим часом здивує неприємним сюрпризом – скоро очікується суттєве похолодання.

Температура повітря почне знижуватися з неділі, 30 березня. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

РФ може вдарити по одному з українських міст: у ЦПД попередили про провокацію

Росіяни поширюють новий фейк, нібито українські військові готують провокацію в Миколаєві, щоб зірвати угоду про припинення ударів по енергетичних об'єктах і звинуватити в цьому РФ. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Російські пропагандисти заявляють, що у Миколаєві нібито створили спеціальні групи для підготовки операції. Крім того, противник розповідає, що у місто привозять велику кількість уламків російських ударних безпілотників типу "Шахед" і вибухівки.

Певні пенсіонери отримають менші пенсії після індексації: у чому причина

Після перерахунку пенсія може як зрости, так і зменшитися, оскільки враховується не лише додатковий стаж, а й рівень заробітку. Якщо пенсіонер у останні роки отримував нижчу зарплату, це може знизити коефіцієнт доходу і, відповідно, трохи зменшити виплати. Про це розповів експерт Сергій Коробкін у коментарі для видання "На пенсії".

"Росія готує новий наступ": Зеленський сказав терміни і які області під загрозою

Країна-агресорка Росія готується до проведення нового наступу вже у найближчі два місяці.

Кремль планує зосередити зусилля на північному напрямку, зокрема у Сумській і Харківській областях. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю французькому виданню Le Figaro.

Зеленський зазначив, що Росія веде переговори зі США лише для того, щоб виграти для себе час.

Росіяни масованим вогнем криють Херсон: є жертви, під удар потрапила "швидка"

Російські війська масовано обстріляли центральну частину Херсона. Внаслідок обстрілу виникли проблеми з електропостачанням, є жертви та постраждалі. Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко та голова ОВА Олександр Прокудін.

"Скалка в печінці солдатів РФ": ЗСУ успішно контратакують на важливому напрямку

Попри наступальні проби Росії, провалу українського фронту немає, ворогу не вдається вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей. Аналіз фронту в ефірі телеканалу FREEДОМ зробив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Коментуючи ситуацію на Курахівському виступі, Сергій Братчук схарактеризував обстановку на цьому напрямку метафорою "скалка в печінці російських солдатів".

Сирський примчав у Сумську область: головком розкрив правду про наступ РФ

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів, що у зв’язку зі збільшенням інтенсивності дій військ РФ та намаганням росіян перевести бойові дії на територію Сумщини працював у Сумській області. Деталі він розповів на своїй сторінці в Telegram.

Франція та Британія терміново відправляє військову делегацію до України - Макрон

У четвер, 27 березня, в Парижі відбулася зустріч так званої "Коаліції охочих". Франція та Велика Британія вирішили направити військові делегації до України. Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон, пише Sky News.

Макрон розповів, що міністри закордонних справ країн-учасниць коаліції отримали завдання підготувати пропозиції щодо механізму контролю за можливим припиненням вогню. Вони мають представити свої напрацювання протягом найближчих трьох тижнів.

Трамп забуде про Україну і перекине проблему завершення війни на Європу – Клименко

Якщо президенту США Дональду Трампу не вдасться досягнути якоїсь швидкої перемоги, то він може повністю перекласти відповідальність за допомогу Україні саме на Європу вже цього року.

Таку думку висловив головний редактор порталу BlackSeaNews Андрій Клименко в інтерв’ю Главреду. Він зазначив, що від Трампа можна очікувати саме такої поведінки.

Названо регіони та ключові завдання: нові деталі розміщення миротворців в Україні

Останнім часом активізувалися міжнародні обговорення щодо можливого розміщення миротворчих сил в Україні для забезпечення дотримання режиму припинення вогню та гарантування безпеки в регіоні. Зокрема, Франція та Велика Британія розглядають варіанти відправки своїх військових контингентів у рамках такої місії. Президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер обговорюють цю ініціативу, яка передбачає розміщення миротворців як гарантії безпеки для України у випадку домовленостей про припинення вогню з Росією. ​Водночас, у Європі існує певний скептицизм щодо можливості розгортання миротворчої місії в Україні без залучення Сполучених Штатів.

Главред зібрав нові деталі щодо розміщення миротворців в Україні.

Ще три області під загрозою: Зеленський попередив про новий наступ Росії

Росія продовжує вести війну, тому країни-партнери мають зберігати санкції проти неї, посилювати обороноздатність України та розробити спільний план розгортання гарантійних сил. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі лідерів у Парижі, присвяченій підтримці України, повідомляє Офіс президента.

Україна отримала багато договорів про корисні копалини: Зеленський розкрив важливі деталі

Україна отримала багато договорів про корисні копалини. США постійно змінюють умови. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції у Франції.

Він зазначив, що спершу Україна та США домовились про рамкову угоду, але нині Штати наполягають на повній угоді.

Деталі розміщення миротворців в Україні: Зеленський анонсував нові рішення

У четвер, 27 березня, президент Франції Еммануель Макрон за підсумками саміту заявив, що франко-британська місія має відвідати Київ для оцінки можливих заходів підтримки української армії. Президент України Володимир Зеленський після зустрічі "Коаліції охочих" поділився деталями щодо термінів, змісту домовленостей та можливості відправки військового контингенту. Він також окреслив, які країни готові долучитися до ініціативи та в якому обсязі.

Зеленський назвав 2 європейські країни, які будуть на мирних переговорах щодо України

Європа братиме участь у мирних переговорах щодо війни в України. На цих переговорах Європу представлятимуть дві країни. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції у Франції.

Україна не боїться жодного формату переговорів і розуміє всі складнощі, з якими стикається на фронті. Блокування переговорів з Росією є виключно через позицію Путіна, оскільки він не готовий до прямих перемовин. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції.

Ціна на ключовий продукт у Великодній кошик піде в круте піке: що зросте на 10%

В Україні очікується коливання цін на яйця, особливо перед Великоднем, коли попит на цей продукт, разом з цінами, традиційно зростає. Про це в коментарі "РБК-Україна" розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Росія порушила "енергетичне перемир'я": Зеленський віддав наказ Міноборони

США вважають, що домовленості, досягнуті під час переговорів у Саудівській Аравії щодо припинення вогню на морі та в енергетичному секторі, виконуються, але насправді це не так. Україна готує офіційне звернення до США щодо порушення режиму тиші. Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції після саміту "Коаліції охочих" у Парижі.

В Україні раптово зміниться погода: названо регіони, які заливатиме дощами

Погода в Україні 28 березня буде місцями дощовою та вітряною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 28 березня температура повітря підвищиться до +20 градусів. Вже 30 березня в Україні прийде різке похолодання. На півночі, заході, Черкащині, Вінниччині, Полтавщині, Харківщині температура повітря опуститься до 8-13 градусів тепла. 31 березня потеплішає, але 1 квітня знову вдарить похолодання на заході, півночі та у центральних областях.

Горять будинки та об'єкт інфраструктури: Запоріжжя під атакою дронів

Російські окупанти атакували Запоріжжя безпілотниками. У місті прогриміли потужні вибухи. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Унаслідок атаки в місті здійнялися пожежі. Відомо, що пошкоджено об'єкт інфраструктури та будинки.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред