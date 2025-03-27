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Горять будинки та об'єкт інфраструктури: Запоріжжя під атакою дронів

Ангеліна Підвисоцька
27 березня 2025, 21:21
351
Під ворожою атакою було Запоріжжя і Запорізький район.
Горять будинки та об'єкт інфраструктури: Запоріжжя під атакою дронів
Запоріжжя під атакою Шахедів / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 126 окрема бригада територіальної оборони м. Одеса. Одеса

Що відомо:

  • РФ атакувала Запоріжжя Шахедами
  • Унаслідок атаки загорілися будинки та об'єкт інфраструктури

Російські окупанти атакували Запоріжжя безпілотниками. У місті прогриміли потужні вибухи. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Унаслідок атаки в місті здійнялися пожежі. Відомо, що пошкоджено об'єкт інфраструктури та будинки.

відео дня

"Пожежа на території об'єкта інфраструктури та загоряння дачних будинків. Такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя та Запорізький район", - ідеться в повідомленні.

Інформації про постраждалих поки що немає.

Атаки РФ по містах України 26 березня - останні новини

Як повідомляв Главред, близько 21:00 Харків зазнав масованої атаки російських дронів типу "Шахед". Унаслідок вибухів, за попередньою інформацією, постраждали 9 осіб, зокрема 12-річна дівчина. Пошкоджено житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури.

  • Атака "Шахедів" на Харків
    Атака "Шахедів" на Харків фото: ДСНС
  • Атака "Шахедів" на Харків
    Атака "Шахедів" на Харків фото: ДСНС
  • Атака "Шахедів" на Харків
    Атака "Шахедів" на Харків фото: ДСНС
  • Атака "Шахедів" на Харків
    Атака "Шахедів" на Харків фото: ДСНС
  • Атака "Шахедів" на Харків
    Атака "Шахедів" на Харків фото: ДСНС
  • Атака "Шахедів" на Харків
    Атака "Шахедів" на Харків фото: ДСНС
  • Атака "Шахедів" на Харків
    Атака "Шахедів" на Харків Фото: НПУ
  • Атака "Шахедів" на Харків
    Атака "Шахедів" на Харків Фото: НПУ
  • Атака "Шахедів" на Харків
    Атака "Шахедів" на Харків Фото: НПУ
  • Атака "Шахедів" на Харків
    Атака "Шахедів" на Харків Фото: НПУ
  • Атака "Шахедів" на Харків
    Атака "Шахедів" на Харків Фото: НПУ
  • Атака "Шахедів" на Харків
    Атака "Шахедів" на Харків Фото: НПУ

Окупанти атакували Харків великою кількістю ударних безпілотників типу "Шахед" під час футбольного матчу. Один із дронів упав біля футбольного поля, змусивши гравців залишити поле.

Керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко зазначив, що РФ використовує тактику "роїв Шахедів", концентруючи велику кількість дронів на одну локацію для пробиття ППО.

Президент України Володимир Зеленський емоційно відреагував на атаки по Україні. Він вважає, що на тлі таких атак недоречно і некорисно говорити про послаблення тиску на Росію.

"Жодна країна не повинна через таке проходити. І на такому тлі точно недоречно і марно говорити про ослаблення тиску на Росію, зняття санкцій тощо. Росія вбиває кожен день і затягує цю війну", - наголосив глава держави.

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