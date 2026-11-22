Американські аналітики наголошують, що такі заяви російських посадовців суперечать повідомленням про нещодавні пропозиції США щодо припинення війни.

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Кремль хоче привласнити більшу частину України / Колаж: Главред, фото: МЗС РФ, deepstatemap

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Лавров назвав Київ і центр України "російськими землями"

В ISW нагадали про кампанію Кремля ще з 2022 року

Заяви РФ суперечать мирним пропозиціям США

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров оголосив Київ, південний схід і більшу частину центральної України нібито "беззаперечно традиційно російськими землями". Така риторика свідчить, що Кремль і далі відкрито заявляє про намір встановити контроль над більшою частиною України, зокрема над столицею, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Цю заяву очільник російської дипломатії зробив у нещодавньому інтерв'ю. Він також наполіг, що Москва має досягти всіх цілей війни та подолати нібито русофобію на "території, яку зараз називають Україною".

Американські аналітики звертають увагу на те, що постійні заяви російських посадовців про незмінність максималістських цілей Москви суперечать повідомленням про нещодавні американські пропозиції щодо припинення війни.

Пропаганда з довгою історією

В ISW зауважують, що подібні меседжі не нові. Ще у 2022 році, перед повномасштабним вторгненням, Росія запустила масштабну інформаційну кампанію. Вона просувала ідею підкорення більшої частини країни та перетворення західних областей на невелику залишкову державу.

Аналітики також нагадують, якими аргументами Москва роками обґрунтовує свою агресію.

"Високопосадовці Кремля неодноразово публічно наголошували на прагненнях РФ контролювати більшу частину України. Москва давно намагається виправдати свої вторгнення до сусідньої країни у 2014-х та 2022-х роках, брехливо стверджуючи, що ці райони української території є „традиційно" російськими. Кремлівські чиновники спеціально назвали міста Харків, Миколаїв і Одесу „російськими"", - йдеться у звіті.

Апетити ширші за "Новоросію"

У Кремлі також регулярно згадують так звану "Новоросію". Це вигаданий регіон, до якого Москва відносить увесь південь і схід України та оголошує ці землі "невіддільною" частиною РФ.

Проте нова заява Лаврова стосується значно більшої території, ніж звичне російське тлумачення цього поняття.

В ISW давно наголошують, що Кремль вторгся в Україну 2022 року зокрема для того, щоб знову повністю контролювати українську державу. Попередні спроби Москви досягти цього провалилися.

Тимчасово окуповані території України / Інфографіка: Главред

Зеленський заявив про плани Кремля щодо Європи: які країни назвав

Президент України Володимир Зеленський попередив, що інтереси Москви можуть поширюватися за межі України. За його словами, потенційно в полі уваги Росії можуть опинитися Фінляндія, Швеція, Угорщина та країни Балтії.

Також український лідер звернув увагу на роль американської військової присутності в Європі. За його словами, під час переговорів із представниками США обговорювалося майбутнє європейської безпеки після закінчення війни та можливі зміни механізмів захисту держав континенту.

Зеленський вважає, що наміри Кремля пов’язані з більш масштабним переглядом геополітичного балансу в Європі, включаючи існуючі кордони та розподіл впливу.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга різко відповів на заяву глави МЗС РФ Сергія Лаврова про "історично російські землі".

Нагадаємо, диктатор країни-агресорки РФ Володимир Путін закликав українців "переходити на наш бік" і нібито думати про майбутнє своїх дітей. Таку заяву він зробив в інтерв'ю сербському режисерові Емірові Кустуріці для фільму Першого каналу "Наше хрещення. Предстоятель", присвяченого 80-річчю патріарха РПЦ Кирила.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що під час розмови російський диктатор Володимир Путін нібито висловив бажання завершити війну проти України дипломатичним шляхом.

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