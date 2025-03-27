Енергетичне перемир'я: Зеленський заявив, що механізму моніторингу ударів немає

Коротко:
- Потрібно створити механізм контролю за дотриманням енергетичного перемир'я
- Україна чекає від США відповідних кроків
Оцінити дотримання Росією домовленостей про заборону ударів по енергетичній інфраструктурі неможливо, поки технічні команди не визначили механізм моніторингу. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Eurovision News.
Станом на зараз не існує чіткого механізму контролю за тим, чи дотримується РФ домовленостей про припинення атак на енергетичну інфраструктуру. При цьому російські війська продовжують обстріли інших цивільних об'єктів.
"Я думаю, що складна історія з моніторингом цього, а поки що технічні команди не визначили, яким чином це буде. Хоча брехати не хочу - сьогодні вночі не було атак на енергетику, але були удари по іншій цивільній інфраструктурі. Безумовно, це трагедія, що росіяни все одно атакували, і понад сотню дронів, але ми маємо бути чесними - ударів по енергетиці цієї ночі не було, і Україна не відповідала по енергетиці також", - сказав Зеленський.
Президент наголосив, що Росії не можна довіряти, а тому важливо не тільки фіксувати факти атак, а й створити ефективну систему моніторингу.
Він також наголосив, що є з у цьому питанні.
"Безумовно, важливо, хто моніторить і хто бере на себе відповідальність. Чекаємо відповіді від Сполучених Штатів Америки", - додав Зеленський.
Енергетичне перемир'я - останні новини
Як писав Главред, українська делегація провела в Саудівській Аравії переговори зі США, а американці - з РФ. Сторони домовилися про припинення взаємних атак на енергетичну інфраструктуру.
Україна передала США список енергетичних об'єктів, які мають бути захищені від атак у рамках нової ініціативи.
Кремль також опублікував перелік російських та українських об'єктів, які, згідно з домовленостями в Саудівській Аравії, не можна обстрілювати протягом 30-денного перемир'я.
За словами радника глави Офісу президента України Михайла Подоляка, енергетичне перемир'я має діяти з 23-24 березня.
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