Вже з 1 квітня пенсії в Україні зростуть: які пенсіонери отримають нові виплати

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- Скільки отримуватимуть працюючі пенсіонери після індексації
- Як зміняться пенсії працюючих пенсіонерів у квітні
В Україні планується індексація пенсій для працюючих пенсіонерів. Починаючи з 1 квітня, пенсійні виплати зростуть для майже 630 тисяч осіб.
"З 1 квітня автоматично проіндексуємо виплати для майже 630 тисяч працюючих пенсіонерів відповідно до їх оновленого страхового стажу", - повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.відео дня
Він також зазначив, що у березні уряд вже провів індексацію пенсій, збільшивши їх на 11,5% для понад 10 мільйонів громадян.
"Таким чином, середня пенсія складає 6345 гривень", - підкреслив прем'єр.
Шмигаль запевнив, що всі пенсійні виплати за березень були здійснені в повному обсязі. Він наголосив, що уряд дотримується своїх соціальних зобов’язань перед громадянами і продовжуватиме це робити й надалі.
Пенсії в Україні - що відомо
З 1 березня 2025 року в Україні провели щорічне підвищення пенсій, яке торкнулося понад 10 мільйонів людей похилого віку. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, пенсійні виплати збільшилися на 11,5%.
Крім того, літні люди, які потребують постійного догляду, отримають додатково 944 гривні.
А от декому пенсію можуть урізати до 50%. Пенсійний фонд України пояснює, хто ризикує втратити половину виплат.
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Хто такий Денис Шмигаль?
Денис Шмигаль — український державний діяч, інженер-економіст. Прем'єр-міністр України з 4 березня 2020 року. Кандидат економічних наук (2003). Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 4 роки), пише Вікіпедія.
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