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Вже з 1 квітня пенсії в Україні зростуть: які пенсіонери отримають нові виплати

Даяна Швець
26 березня 2025, 00:00
334
За словами очільника Кабміну, уряд виконує соціальні зобов’язання.
Вже з 1 квітня пенсії в Україні зростуть: які пенсіонери отримають нові виплати
Українським пенсіонерам підвищать виплати / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

  • Скільки отримуватимуть працюючі пенсіонери після індексації
  • Як зміняться пенсії працюючих пенсіонерів у квітні

В Україні планується індексація пенсій для працюючих пенсіонерів. Починаючи з 1 квітня, пенсійні виплати зростуть для майже 630 тисяч осіб.

"З 1 квітня автоматично проіндексуємо виплати для майже 630 тисяч працюючих пенсіонерів відповідно до їх оновленого страхового стажу", - повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Він також зазначив, що у березні уряд вже провів індексацію пенсій, збільшивши їх на 11,5% для понад 10 мільйонів громадян.

"Таким чином, середня пенсія складає 6345 гривень", - підкреслив прем'єр.

Шмигаль запевнив, що всі пенсійні виплати за березень були здійснені в повному обсязі. Він наголосив, що уряд дотримується своїх соціальних зобов’язань перед громадянами і продовжуватиме це робити й надалі.

Які документи треба подати для виходу на пенсію
Які документи треба подати для виходу на пенсію / Главред - інфографіка

Пенсії в Україні - що відомо

З 1 березня 2025 року в Україні провели щорічне підвищення пенсій, яке торкнулося понад 10 мільйонів людей похилого віку. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, пенсійні виплати збільшилися на 11,5%.

Крім того, літні люди, які потребують постійного догляду, отримають додатково 944 гривні.

А от декому пенсію можуть урізати до 50%. Пенсійний фонд України пояснює, хто ризикує втратити половину виплат.

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Хто такий Денис Шмигаль?

Денис Шмигаль — український державний діяч, інженер-економіст. Прем'єр-міністр України з 4 березня 2020 року. Кандидат економічних наук (2003). Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 4 роки), пише Вікіпедія.

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