Не наближає мир: Зеленський розкритикував заяви спецпосланця Трампа Віткоффа

Якщо США вирішили бути посередині, "це має бути по-справжньому посередині, а не ближче до Кремля".

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Зеленський розкритикував заяви Віткоффа / Колаж: Главред, фото: скріншот, ОП

Основні тези:

Уіткофф часто цитує кремлівські наративи

Україна змушена виправляти інформаційне поле

США мають бути посередині, а не ближче до Кремля

Президент України Володимир Зеленський розкритикував спецпосланця президента США Стіва Віткоффа за часте цитування кремлівських наративів. За його словами, такі заяви лише послаблюють тиск на Росію та ускладнюють досягнення миру.

"Я вважаю, що Віткофф, дійсно, дуже часто цитує кремлівські наративи. Я вважаю, що це не наблизить нас до миру. І я вважаю, що це, на жаль, послабить тиск американців на Російську Федерацію. Ми можемо лише своїми діями виправляти це інформаційне поле. Ми намагаємося це робити", - сказав Зеленський в інтерв'ю Eurovision News.

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Президент також акцентував на необхідності чіткої та рішучої позиції США в підтримці України.

"Ми хочемо, щоб американці були на нашому боці. І навіть якщо сьогодні Америка обрала тактику бути посередині, то посередині - це посередині, а не ближче до Кремля", - наголосив Зеленський.

Глава держави подякував американському народу за підтримку, зазначивши, що більшість громадян США завжди була на боці України.

"Ми боремося за себе, і боремося з цими наративами, де б вони не були. У нас просто немає іншого виходу, ми боремося за свою незалежність і своє існування", - додав президент.

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Як писав Главред, голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва, нардеп "Слуги народу" Олександр Мережко заявив, що після "ганебних і шокуючих" заяв Стіва Віткоффа про "референдуми" на окупованих територіях, його треба відкликати з посади.

Тим часом в американському Інституті вивчення війни вважають, що риторика Стіва Віткоффа, який раніше зустрічався з Володимиром Путіним у Москві і нещодавно публічно повторив кілька російських пропагандистських тез, підриває плани президента Дональда Трампа.

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Скандальні заяви Стіва Віткоффа Спецпосланець президента Трампа Стів Віткофф зробив резонансні заяви в інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону. Зокрема, він говорив про так звані референдуми, які відбулися в окупованих регіонах України. Діалог Віткоффа і Карлсона: Стів Віткофф: Ну, по-перше, я думаю, що найбільше питання в цьому конфлікті - це так звані чотири регіони. Донбас, Крим... Ви знаєте ці назви... Такер Карлсон: Луганськ... Стів Віткофф: Так, Луганськ. І є ще два інших. Вони російськомовні. Там були референдуми, на яких переважна більшість людей заявили, що хочуть бути під російським управлінням. Такер Карлсон: Так. Стів Віткофф: Я думаю, що це ключове питання цього конфлікту. Тож це найперше, що має вирішитися - і в нас тривають дуже-дуже позитивні дискусії - і Росія [ці території] контролює. Такер Карлсон: Насправді деякі з цих територій зараз, з російського погляду, є частиною Росії, вірно? Стів Віткофф: Вірно. Але це завжди було так. Насправді країна-агресор Росія претендує на п'ять українських регіонів (а не на чотири): Крим, Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська області. Крім того, окупанти не котролюють ці території повністю, крім Криму, який був анексований у 2014 році. Під час повномасштабного вторгнення була окупована практично вся Луганська область, однак значна частина території Донецької області, як і раніше, контролюється Україною, так само як обласні центри та інші правобережні частини Херсонської та Запорізької області. Так звані референдуми, які проводилися в усіх п'яти окупованих регіонах України, проводилися вже після того, як ці регіони опинилися під контролем російських військових, і їх не визнано легітимними переважною більшістю країн світу та міжнародними організаціями. Під час інтерв'ю Карлсон і Віткофф також озвучили неправдиві твердження про роль радянського лідера Микити Хрущова у формуванні України. Діалог Віткоффа і Карлсона: Стів Віткофф: Я думаю, що нам потрібно чітко встановити всі факти і зрозуміти, які насправді умови. Справжні умови в Росії - у тому, що все це складно. І для України це складний конфлікт. Вони один з одним конфліктували з Другої світової війни. У Росії є відчуття, що Україна - це "фальшива країна", що вони просто зібрали разом якусь мозаїку, ці регіони. І це корінна причина, на мою думку, цієї війни, що Росія вважає ці п'ять регіонів своїми з Другої світової війни. І про це ніхто не хоче говорити. Ну, а я кажу це дуже чітко. Як ми вирішимо все це, якщо не зможемо вирішити головне питання, яке визначає весь конфлікт? Такер Карлсон: Хрущов загалом зробив їх частиною України. Стів Віткофф: Вірно. Такер Карлсон: Так, Хрущов, здається, був українцем. Вражаюче! Насправді Хрущов народився в Курській області, і його батьки були росіянами. При цьому Хрущов тривалий час працював в Україні і впродовж кількох років очолював ЦК КП(б)У. Крім того, Хрущов не мав жодного стосунку до територіальної приналежності Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, які були частиною Української РСР практично з моменту її створення в 1919 році. Рішення про передачу Криму до складу Української РСР справді було ухвалене 1954 року, коли Хрущов був Першим секретарем ЦК КПРС, з таким формулюванням: "Враховуючи територіальне тяжіння Кримської області до Української РСР, спільність економіки і тісні господарські та культурні зв'язки між Кримською областю та Українською РСР".

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