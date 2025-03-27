Ще три області під загрозою: Зеленський попередив про новий наступ Росії

Росіяни готують новий наступ на Харківщині, Сумщині та Запоріжжі, та намагаються виграти час, зазначив Зеленський із посиланням на дані розвідки.

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Зеленський назвав 3 області на які Росія готує наступ / Колаж Главред, фото: УНІАН, 22 ОМБр

Про що сказав Зеленський:

Росія готується до ножового наступу в рамках трьох областей

Український ОПК недофінансований на 20 мільярдів євро

Санкції проти Росії мають бути продовжені поки її агресія не припиниться

Росія продовжує вести війну, тому країни-партнери мають зберігати санкції проти неї, посилювати обороноздатність України та розробити спільний план розгортання гарантійних сил. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі лідерів у Парижі, присвяченій підтримці України, повідомляє Офіс президента.

Глава держави закликав партнерів продовжувати військову допомогу як на державному рівні, так і через спільні оборонні та фінансові ініціативи ЄС.

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"За даними нашої розвідки, Росія готується до нових наступів на Сумську, Харківську та Запорізьку області. Вони затягують переговори й намагаються втягнути США в нескінченні беззмістовні дискусії про фальшиві "умови", щоб виграти час, а потім спробувати захопити ще більше земель", – наголосив Глава держави.

Зеленський наголосив, що Україні необхідні інвестиції у спільне виробництво систем ППО, артилерійських снарядів та дронів. За його словами, оборонна промисловість країни недофінансована приблизно на 20 мільярдів євро, і ці кошти можна було б отримати за рахунок заморожених російських активів.

Президент також виступив за розробку конкретного спільного плану розгортання сил партнерських країн в Україні.

"Нам потрібен один чіткий план – план, на який ми всі погодимося і який почнемо втілювати в життя на основі тих варіантів і планів, які вже були обговорені з вами і є для вас доступними. Ми хочемо запросити невелику групу людей – ваших представників – в Україну, щоб разом розробити цей план", – підсумував Володимир Зеленський.

Він підкреслив, що Росія затягує війну та уникає реальних переговорів щодо повного і безумовного припинення вогню, тому санкційний тиск має зберігатися.

Зеленський підкреслив, що Росія надто часто не виконує свої обіцянки, тому Україна не може йти їй назустріч, поки не відбудуться реальні зміни. Він також наголосив, що санкції повинні залишатися в силі, доки триває агресія та окупація.

"Я прошу всіх вас не втрачати рішучості й працювати з іншими нашими партнерами над збереженням тиску на Росію", – зазначив Володимир Зеленський.

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 27 березня, в Парижі відбулася зустріч так званої "Коаліції охочих", за підсумками якої Франція та Велика Британія вирішили направити військові делегації до України. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що через зростання інтенсивності бойових дій з боку РФ та спроби російських військ розширити фронт на територію Сумщини, він працював у цьому регіоні.

Тим часом Росія готується до нового наступу, який може розпочатися вже в найближчі два місяці. Кремль планує зосередити зусилля на північному напрямку, зокрема в Сумській та Харківській областях. Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю французькому виданню Le Figaro наголосив, що Москва використовує переговори зі США лише для того, щоб виграти час.

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Що таке Офіс Президента України? Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

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