Росія порушила 'енергетичне перемир'я': Зеленський віддав наказ Міноборони

Україна надасть США всі докази порушення Росією енергетичного перемир'я в ході масованої атаки артилерією по Херсону, зазначив Зеленський.

https://glavred.net/war/rossiya-narushila-energeticheskoe-peremirie-zelenskiy-otdal-prikaz-minoborony-10651001.html Посилання скопійоване

Росія атакувала об'єкти енернетики в Херсоні - як відреагує Україна / Колаж Главред, фото: УНІАН, ДСНС України

Про що сказав Зеленський:

США вважають що домовленості щодо режиму тиші в енергетиці дотримуються

Сьогодні росія вдарила по енергетиці в Херсоні

Глава Міноборони отримав наказ підготувати відповідні докази та надати їх США

США вважають, що домовленості, досягнуті під час переговорів у Саудівській Аравії щодо припинення вогню на морі та в енергетичному секторі, виконуються, але насправді це не так. Україна готує офіційне звернення до США щодо порушення режиму тиші. Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції після саміту "Коаліції охочих" у Парижі.

Він зазначив, що дві доби тому була ніч без ударів по енергетичній інфраструктурі. Проте сьогодні внаслідок обстрілу російською артилерією було пошкоджено енергетичні об'єкти в Херсоні.

відео дня

"Ось так воно працює. Ось як були домовленості, було три документи. І я вважаю, що три документи, це говорить про те, що це не зовсім нормальні домовленості. Ось тому так воно і працює з росіянами", - сказав він.

Зеленський наголосив, що якщо мали місце обстріли Херсона, залізничного вокзалу та енергетичних об'єктів, зокрема у цивільному місті, яке не є полем бою, і люди залишилися без електропостачання, то США повинні відреагувати відповідно до своїх зобов’язань.

"Наша сторона, що вона зробить, допоки ніхто не розуміє, хто там що моніторить. Тому що я вважаю, що тут не зрозуміло, хто як це буде моніторити, але ми чітко розуміємо, куди були постріли, що зруйновано, що втрачено. Повірте, за три роки війни ми все чітко бачимо, чим вони стріляють, з доказами, з відео, з усім. У нас все це є, ми все це підготуємо.

Він також зазначив, що віддав наказ міністру оборони підготувати та передати відповідне звернення американській стороні, після чого Україна очікує на їхню реакцію, оскільки США запевняли, що реагуватимуть на подібні порушення.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська влаштували масований обстріл центральної частини Херсона, що спричинило проблеми з електропостачанням і призвело до жертв та постраждалих. Про це повідомили начальник Херсонської МВА Роман Мрочко та голова ОВА Олександр Прокудін.

26 березня російські окупанти здійснили масовану атаку на Дніпро, використовуючи "рій" ударних безпілотників. Внаслідок атаки троє осіб зазнали травм, кілька багатоповерхівок зазнали значних пошкоджень, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Переселенець із Вугледара В'ячеслав поділився подробицями атаки в коментарі для Суспільного.

Інші новини:

Режим припинення вогню в Україні Президент України Володимир Зеленський 14 березня заявив, що Київ отримав американську пропозицію щодо припинення вогню в небі, на морі та на фронті. За його словами, ця ініціатива може стати основою для швидкого руху до безпеки, завершення війни та встановлення надійного миру. Також президент США Дональд Трамп заявив, що ситуація з припиненням вогню в Україні розвивається позитивно. США досягли угоди про перемир’я з Україною і працюють над аналогічною домовленістю з Росією. У свою чергу прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Володимиру Путіну не можна дозволяти маніпулювати питанням припинення вогню. Він зазначив, що Кремль ігнорує пропозиції Дональда Трампа, що свідчить про несерйозність намірів Москви щодо миру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред