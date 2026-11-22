Міська влада заявляє, що відбила атаку БПЛА, але про пошкодження та задимлення не говорить.

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Нічна атака на Кубань 22 листопада / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

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Уночі дрони атакували Краснодар, у місті було чути вибухи

Пожежа спалахнула біля управління Росгвардії

Аеропорт Краснодара тимчасово обмежував рейси

У ніч на 22 листопада Краснодарський край атакували безпілотники. У Краснодарі лунала повітряна тривога й було чути вибухи. Містяни скаржилися на запах гару та викладали в мережу фото диму, а аеропорт Краснодара тимчасово обмежував прийом і виліт літаків, повідомляє Astra.

Міська влада заявила, що атаку БПЛА відбили. Про пошкодження чи дим офіційно нічого не сказали. За даними користувачів мережі, удару зазнав важливий військовий об'єкт, а можливо, і нафтопереробний завод.

Що горіло в Краснодарі

OSINT-аналітики встановили, що пожежа виникла в районі військового містечка. Колись там стояла військова частина 3702 - 47-ма окрема бригада оперативного призначення. Нині за цією адресою працює Головне управління Росгвардії по Краснодарському краю.

Місцеві канали також пишуть про дим у районі Афіпського НПЗ. Що саме пошкоджено на заводі та якими можуть бути наслідки, поки невідомо.

Тривога в Калінінграді

Тієї ж ночі сирени лунали й у Калінінградській області. Місцеві жителі поширюють відео, на яких чути сигнали оповіщення.

Чому Україні важливо бити по російських НПЗ / Інфографіка: Главред

Чи змінять удари вглиб РФ хід війни - думка військового

Командир батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади Володимир із позивним "Лука" в інтерв'ю Главреду зазначив, що на російський терор Україна має відповідати ударами по території ворога.

"Протистояти такому терору можна лише дзеркальними відповідями – ударами вглиб Росії", - наголосив він.

Говорячи про розвиток далекобійних можливостей, комбат звернув увагу на темп, з яким Сили оборони нарощують дальність ударів.

"Ми швидко розвиваємося у сфері БПЛА та нарощуємо удари вглиб: в новинах можна побачити, як Сили оборони кожні 2-3 тижні перевершують рекорди щодо далекобійності", - пояснив "Лука".

За його прогнозом, згодом до безпілотників долучаться й українські ракети, що дасть змогу завдавати комбінованих ударів.

"Якщо продовжимо працювати у такому темпі, до безпілотників доєднаються й нові вітчизняні ракети. І тоді ми зможемо запропонувати росіянам комбіновані удари у відповідь", - зазначив військовий.

Водночас він підкреслив принципову різницю між цілями сторін.

"Причому на відміну від противника, який тероризує цивільне населення, ми б'ємо по об'єктах інфраструктури та вибиваємо логістику", - підсумував комбат.

Удари вглиб РФ - останні новини

Як писав Главред , що Сили оборони України 9 листопада та в ніч на 20 листопада завдали серії ударів по військових об’єктах російської армії на кількох напрямках. Серед уражених цілей – зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С2", склади матеріально-технічних засобів і пункт управління безпілотниками.

17 листопада та в ніч на 18 листопада ЗСУ уразили автомобільний міст через Сіверський Донець на Луганщині, атакували ремонтну базу російських військ на Курщині та пошкодили три військово-транспортні літаки РФ. Один із літаків Іл-76 отримав дуже значні пошкодження, усі три повітряні судна тимчасово виведені з ладу.

Нагадаємо, раніше оперативний штаб Краснодарського краю підтвердив масовану нічну атаку дронів на Сіверський район Краснодара 18 листопада. Уламки дронів спричинили пожежі на двох підприємствах і пошкодження будівель у населених пунктах. За повідомленням оперативного штабу, поранено чотирьох осіб.

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