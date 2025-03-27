'Скалка в печінці солдатів РФ': ЗСУ успішно контратакують на важливому напрямку

На Донбасі йдуть жорстокі бої, але немає просування російських військ.

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Україна нищить російську армію на Донбасі / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

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Україна залишає на тілі російської армії "колючки".

РФ перейняла тактику малих штурмових груп.

Окупанти несуть величезні втрати, але все одно наступають.

Попри наступальні проби Росії, провалу українського фронту немає, ворогу не вдається вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей. Аналіз фронту в ефірі телеканалу FREEДОМ зробив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Коментуючи ситуацію на Курахівському виступі, Сергій Братчук схарактеризував обстановку на цьому напрямку метафорою "скалка в печінці російських солдатів".

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"І нічого з цією "скалкою" ніхто зробити не може. Хоча величезне зусилля сьогодні докладає противник для того, щоб просуватися далі. Немає просування по Донецькій області. Так, тактичні успіхи є, але немає сьогодні прориву фронту, немає обвалу. "Колючки", які Україна залишає на тілі російської армії, настільки отруйні, що російські збройні сили змушені нести величезні втрати. Незабаром втрати російської армії на території нашої країни досягнуть мільйона", — висловився гість ефіру.

Курахове / Інфографіка: Главред

Окрім цього, Братчук підкреслив системність контратакувальних дій український захисників.

"Сьогодні спостерігається системність. Це не просто маленькі порізи, які російська армія взяла собі на озброєння. Сьогодні армія РФ намагається атакувати малими штурмовими групами. Це український досвід. Так ось, системність контратакувальних дій Сил оборони й призводить до того, що на тому ж Покровському напрямку йдуть жорстокі бої, але немає просування російських військ. Теж саме — на Куп’янському, Лиманському напрямках", — зазначив речник.

Однак втрачати з виду плани РФ не варто - Братчук вважає, що скоро почнеться активізація російського наступу по всіх локаціях фронту.

"Сьогодні на фронті активні всі напрямки. Попри, скажімо так, медійну тишу, Придніпровський напрямок теж залишається складним. Ми говоримо про Дніпро, про Херсон, там трошки інша історія. А ось Запорізький напрямок активізувався. Але поки українська оборона стоїть, тримається і виконує ті завдання, які є перед військами. Тому є ресурси на продовження боротьби, про це говорить президент України. Насамперед це БК, боєприпаси, артилерія, відповідно, всі ті види озброєнь, які сьогодні у нас є", — зазначив гість ефіру.

Росіяни готують новий наступ - що відомо

Як раніше повідомляв Главред, за даними президента Зеленського, Росія готується до нового наступу вже у найближчі два місяці. Ворог, як зазначив очільник України, хоче зосередити зусилля на північному напрямку, зокрема у Сумській та Харківській областях.

Своєю чергою офіцер 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Ілля Самойленко розкрив плани Росії, чого чекати на фронті у найближчі місяці. На його думку, росіяни можуть активніше вести бої у Херсонській або Запорізькій областях.

Про те, що росіяни хочуть прорватись в ще одну область, запевняв і речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За останній час диверсанти найбільше заходили з півдня.

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Хто такий Сергій Братчук? Сергій Братчук - український військовий журналіст. Закінчив Львівське вище військово-політичне училище за спеціальністю "військовий журналіст". У період з 1989 по 2007 рік працював на телеканалах і в друкованих виданнях Міністерства оборони України. Учасник Операції об'єднаних сил на Донбасі. Після початку повномасштабної війни був спікером Одеської обласної військової адміністрації. Нині - спікер Української добровольчої армії Південь.

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