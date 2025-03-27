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Ціна на ключовий продукт у Великодній кошик піде в круте піке: що зросте на 10%

Даяна Швець
27 березня 2025, 18:44
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У 2025 році в Україні вартість продуктів, ймовірно, продовжить зростати через інфляцію, несприятливі погодні умови та обмежену кількість врожаю.
Пасха, цены, деньги
Як зміняться ціни у найближчі місяці / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ключове:

  • Українців чекає нова хвиля подорожчання продуктів
  • Перед Великоднем яйця подорожчають на 10%

В Україні очікується коливання цін на яйця, особливо перед Великоднем, коли попит на цей продукт, разом з цінами, традиційно зростає. Про це в коментарі "РБК-Україна" розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Він зазначив, що минулої осені ціни на яйця різко зросли, а взимку темпи подорожчання дещо сповільнилися. Проте перед Великоднем можна очікувати чергове підвищення приблизно на 10%, що буде спричинене високим попитом.

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Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Крім того, значний вплив на собівартість яєць мають подорожчання кормів для курей та витрати на обігрів пташників у зимовий період.

"Зараз, коли закінчується старий урожай і ще не почався новий, то ціни на зернову групу не опускаються, а це теж один із факторів, який впливає на вартість яєць", — зазначив Марчук.

За його словами, стабільне тепло та збільшення пропозиції з домашніх господарств наприкінці квітня можуть сприяти поступовому здешевленню яєць на 20-30% від поточної вартості.

Загалом, експерти прогнозують подальше подорожчання таких продуктів, як хліб, м’ясо та борщовий набір. Однак у літній сезон, коли пропозиція на ринку зросте, ціни на деякі товари можуть стабілізуватися.

Фахівці наголошують, що підтримка внутрішнього виробництва та зменшення витрат на утримання худоби і птиці можуть допомогти знизити ціни на певні категорії продуктів.

Ціни на продукти в Україні - що відомо

Згідно з останніми повідомленнями, Національний банк України (НБУ) планує вжити жорсткіших заходів у грошово-кредитній політиці, щоб стримати зростання цін. Таким чином, НБУ хоче взяти інфляцію під контроль.

Крім того, в Україні спостерігається підвищення цін на помідори. Це пов'язано з тим, що через низький попит останнім часом імпортери скоротили обсяги поставок, що призвело до дефіциту.

Також експерти зазначають, що російські обстріли енергетичної інфраструктури України мають значний вплив на ціни. Через пошкодження енергосистеми зростає вартість енергоресурсів, що, своєю чергою, збільшує собівартість виробництва товарів та послуг.

Більше економічних новин:

Хто такий Денис Марчук?

Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".

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