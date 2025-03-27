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Росіяни масованим вогнем криють Херсон: є жертви, під удар потрапила "швидка"

Руслана Заклінська
27 березня 2025, 15:12оновлено 27 березня, 16:57
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Внаслідок масованого обстрілу Херсона росіянами частина міста залишилася без електропостачання, розповіли в МВА.
Росіяни масованим вогнем криють Херсон: є жертви, під удар потрапила 'швидка'
РФ атакувала центр Херсона / Колаж: Главред, фото: t.me/olexandrprokudin

Що відомо:

  • Російські війська атакували центр Херсона, залізничний вокзал та інфраструктуру
  • Загинули двоє людей, під обстріл потрапили також медики
  • У Херсоні частково зникло електропостачання

Російські війська масовано обстріляли центральну частину Херсона. Внаслідок обстрілу виникли проблеми з електропостачанням, є жертви та постраждалі. Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко та голова ОВА Олександр Прокудін.

"Центр Херсона зараз. Ворог масовано криє вогнем місто. Нині відомо про одного пораненого – "швидка" доставила його до лікарні. Попередньо, ще одна людина загинула", - написав Прокудін.

відео дня

Мрочко уточнив, що внаслідок ворожого обстрілу постраждав 56-річний чоловік. За попередньою інформацією, у нього мінно-вибухова травма. За словами керівника Херсонської МВА, від вибухової травми загинула 55-річна жінка.

"Стало відомо про загибель ще однієї людини через масований російський обстріл Херсона. Смертельні поранення дістав чоловік, який перебував на зупинці. Мої співчуття рідним вбитого", - зазначив Прокудін о 14:54.

Крім цього, через масований обстріл з боку окупантів у Херсоні частково зникло електропостачання. Внаслідок цього у місті тимчасово припинено рух тролейбусів.

"Місця та обсяги пошкоджень наразі з’ясовують фахівці", - додав Мрочко.

Відео наслідків обстрілу Херсона:

Росіяни масованим вогнем криють Херсон: є жертви, під удар потрапила 'швидка'
Обстріл Херсона / Фото: скріншот

ПІд обстріл потрапила "швидка"

Згодом Прокудін повідомив, що під російський обстріл також потрапила бригада швидкої допомоги. Вони надавали допомогу пораненому чоловіку.

"Медики евакуйовували до лікарні 59-річного чоловіка, який дістав вибухову травму, контузію та поранення живота. У цей момент росіяни атакували їх. Через ворожий удар 33-річний фельдшер та 63-річний водій дістали вибухові травми і контузії. Усі потерпілі наразі перебувають у лікарні", - розповів він.

Мрочко наголосив, що внаслідок російського обстрілу середмістя Херсона більшилась кількість поранених. До лікарні у тяжкому стані доправили 59-річного чоловіка. Керівник МВА зазначив, що у нього контузія, вибухова травма та уламкове поранення живота.

"Також постраждала бригада "екстренки", яка прибула на місце атаки росіян для надання медичної допомоги потерпілому. Наразі 33-річний фельдшер та 63-річний водій "швидкої" з контузією та вибуховою травмою у лікарні", - підтвердив Мрочко слова Прокудіна.

Удар по вокзалу

Російські війська також завдали удару по залізничному вокзалу Херсона та прилеглій інфраструктурі. Внаслідок обстрілу пошкоджено вагон поїзда №110 Херсон – Львів, через що відправлення затрималося на півтори години.

"На щастя, без жертв. Працівники та пасажири знаходилися в укритті. Пошкоджений вагон на найближчих станціях ми замінимо на резервний", - повідомила Укрзалізниця.

За попередніми даними, у будівлі вокзалу вибито шибки, пошкоджено електрокабелі та водопостачання.

Оновлено о 16:14: Прокудін уточнив, що кількість поранених внаслідок масованого обстрілу ворогом середмістя зросла до 5. Медична допомога знадобилась 42-річному чоловіку. Попередньо в нього мінно-вибухова травма. Наразі триває дообстеження.

Оновлено о 16:24: Укрпошта не доставляє та не забирає посилки в Херсоні, щоб зберегти життя та здоров’я працівників.

Оновлено 16:43: Стало відомо про шостого пораненого через обстріл Херсона. Мінно-вибухову травму отримав 39-річний чоловік.

Атаки РФ по Харкову і Дніпру 26 березня - що відомо

Нагадаємо, вечері 26 березня російські окупанти здійснили масовану атаку на Харків, запустивши велику кількість дронів-камікадзе "Шахед". Близько 21:00 пролунали вибухи, внаслідок яких постраждали 9 осіб, серед них 12-річна дівчина. Пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру.

Під час атаки один із дронів впав біля футбольного поля. Керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко пояснив, що РФ застосувала тактику "роїв Шахедів" – масове спрямування дронів на одну локацію для прориву ППО.

Також під ударом опинився Дніпро. У місті сталося кілька пожеж, загорілися автомобілі та об'єкти інфраструктури.

Як повідомляв Главред, внаслідок атаки у Дніпрі постраждали троє людей – 48-річний чоловік і дві жінки 75 та 78 років. Знищено понад 60 авто, пошкоджено десятки будинків, підприємства, освітні та культурні заклади.

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Хто такий Олександр Прокудін?

Олександр Сергійович Прокудін – український державний службовець. Голова Херсонської ОДА з 7 лютого 2023 року.

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