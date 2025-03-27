Деталі розміщення миротворців в Україні: Зеленський анонсував нові рішення

Кількість країн, які готові підтримувати Україну зростає, деталі відправки миротворців буде обговорено на зустрічі в Києві, зазначив Зеленський.

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Зеленський зробив заяву щодо розміщення миротворців та гарантії безпеки / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, facebook.com/NATO

Про що сказав Зеленський:

Росія не може диктувати умови щодо захисту України

Кількість країн, які готові підтримати Україну зростає

У четвер, 27 березня, президент Франції Еммануель Макрон за підсумками саміту заявив, що франко-британська місія має відвідати Київ для оцінки можливих заходів підтримки української армії. Президент України Володимир Зеленський після зустрічі "Коаліції охочих" поділився деталями щодо термінів, змісту домовленостей та можливості відправки військового контингенту. Він також окреслив, які країни готові долучитися до ініціативи та в якому обсязі.

За його словами, спільно з президентом Макроном, прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та іншими лідерами приділяється велика увага створенню майбутньої інфраструктури безпекових гарантій для України. Важливою складовою цієї системи є українська армія, її фінансування та посилення Збройних сил.

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"Ми працюємо над тим, і це також сьогодні, знову ж таки, спільний наголос всіх країн, що не може Росія диктувати щодо кількості наших армії, ні зараз, ні в майбутньому... можуть там, всередині своєї країни про щось говорити, це не цікаво... але диктувати правила захисту України вони не можуть. І важливо, щоб в цьому напрямку у них не було підтримки", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що в Європі Росія не має підтримки більшості країн. Усі учасники коаліції, які зібралися сьогодні, єдині в тому, що Україна повинна зберегти потужну армію, здатну протистояти російській агресії. Він також підкреслив важливість того, щоб таке ж ставлення було і в Сполучених Штатах. За його словами, ця зустріч є сигналом не лише для США, а й для інших партнерів.

Зеленський наголосив, що гарантії безпеки стосуються не лише української армії, а й міжнародного контингенту. За його словами, зростає кількість країн, готових підтримати Україну в різних сферах: хтось — у повітрі, хтось — засобами ППО, дехто готовий направити наземні війська, а інші — забезпечити безпеку на морі.

Президент зазначив, що це позитивна динаміка, однак залишається багато питань щодо відповідальності, формату та керівництва цим контингентом, на які поки немає чітких відповідей.

Зеленський також анонсував зустріч, під час якої Франція та Велика Британія, а також, імовірно, інші країни долучаться до обговорення. Вони ознайомляться з базовими пропозиціями України, зокрема щодо локації, структури та складу потенційного контингенту, щоб розпочати більш предметний діалог.

Яка чисельність армій країни Європи, які є членами НАТО / Інфографіка: Главред

Введення миротворців до України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, заступник глави Офісу президента Ігор Жовква заявив, що для завершення війни Україна потребує суттєвої підтримки Європи, зокрема у вигляді військового контингенту, здатного забезпечити мир силовими методами.

Водночас представниця МЗС Росії Марія Захарова, яку цитують російські ЗМІ, заявила, що розміщення миротворчих сил в Україні може призвести до прямого зіткнення між НАТО і Росією.

Тим часом Китай розглядає можливість участі у миротворчій місії в Україні. Як повідомляє Welt із посиланням на джерела в дипломатичних колах ЄС, Пекін звернувся до Європейського Союзу з питанням про підтримку цієї ініціативи європейськими партнерами.

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Що передбачає ініціатива Макрона щодо миротворчої місії в Україні Президент Франції Еммануель Макрон висловив ідею розгорнути європейські війська для забезпечення дотримання режиму припинення вогню та гарантування безпеки в разі досягнення мирної угоди між Україною та Росією. Ця пропозиція обговорюється на рівні Європейського Союзу та передбачає участь країн-членів у формуванні миротворчого контингенту.

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