Франція та Британія терміново відправляє військову делегацію до України - Макрон

Мета делегації — тісна співпраця з Києвом у сфері військового планування та підготовки ЗСУ.

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Франція та Британія готують план протидії агресії РФ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, ua.depositphotos.com

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В Парижі відбулася зустріч "Коаліції охочих"

Франція та Велика Британія вирішили направити спільну військову делегацію до України

Мета делегації — співпраця у військовому плануванні та підготовка ЗСУ до майбутніх викликів

У четвер, 27 березня, в Парижі відбулася зустріч так званої "Коаліції охочих". Франція та Велика Британія вирішили направити військові делегації до України. Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон, пише Sky News.

Макрон розповів, що міністри закордонних справ країн-учасниць коаліції отримали завдання підготувати пропозиції щодо механізму контролю за можливим припиненням вогню. Вони мають представити свої напрацювання протягом найближчих трьох тижнів.

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За словами Макрона, спільна військова делегація Франції та Великої Британії вирушить в Україну вже найближчими днями. Її мета — тісна співпраця з Києвом у сфері військового планування та підготовки ЗСУ до майбутніх викликів.

"Ми доручимо нашим начальникам оборони забезпечити направлення франко-британської групи в Україну для тісної взаємодії з нашими українськими партнерами", - заявив президент Франції.

Військові експерти з Франції та Британії допомагатимуть Україні у плануванні "формату" збройних сил. Вони досліджуватимуть, яка кількість військових буде необхідна, яке оснащення та техніку потрібно залучити, щоб ефективно протистояти можливій новій агресії і стримати Росію.

"Це дозволить нам перейти до фази детального планування, щоб кожна країна-член коаліції визначила свій внесок і надала Україні чітке уявлення про конкретний план дій", - пояснив Макрон.

Чисельність ЗС країн Європи / Інфографіка: Главред

Припинення вогню в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, з 23 по 25 березня в Саудівській Аравії пройшли переговори між представниками США, України та Росії щодо можливого перемир'я в Чорному морі. Адміністрація Дональда Трампа високо оцінила підсумки зустрічі. Російська сторона погодилася на забезпечення безпечного судноплавства в Чорному морі та зобов'язалася припинити атаки на енергетичну інфраструктуру України.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Росія готова погодитися на припинення вогню в Чорному морі в обмін на зняття санкцій. Він вважає обговорення припинення вогню позитивним сигналом і додав, що пропозиції Росії буде представлено президенту США для ухвалення подальших кроків.

Крім цього, президент України Володимир Зеленський заявив, що оцінити дотримання Росією домовленостей про заборону ударів по енергетичній інфраструктурі неможливо, поки технічні команди не визначать механізм моніторингу.

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Що передбачає ініціатива Макрона щодо миротворчої місії в Україні Президент Франції Еммануель Макрон висловив ідею розгорнути європейські війська для забезпечення дотримання режиму припинення вогню та гарантування безпеки в разі досягнення мирної угоди між Україною та Росією. Ця пропозиція обговорюється на рівні Європейського Союзу та передбачає участь країн-членів у формуванні миротворчого контингенту.

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