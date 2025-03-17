Миротворці в Україні: в яких містах вони будуть розміщені та яке їх завдання

Миротворці попередньо, можуть розташовуватись в трьох містах України та, за даними ЗМІ, будуть знаходитись в Україні безстроково.

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В яких містах будуть розміщені миротворці в Україні та яке їх завдання / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Які умови розміщення миротворців в Україні

В яких трьох містах України буде знаходитись миротворчий контингент

Чи зможуть миротворців запобігти новому наступу РФ на територію України

Останнім часом міжнародна спільнота активно обговорює можливість розміщення миротворчих контингентів в Україні як частину зусиль для досягнення стійкого миру в регіоні. Президент Франції Еммануель Макрон наголосив, що рішення про розміщення миротворців повинно прийматися Києвом, підкреслюючи суверенітет України в цьому питанні. Він зазначив, що Франція та Велика Британія готові відправити війська для забезпечення перемир'я, і що до цієї ініціативи можуть приєднатися як європейські, так і неєвропейські країни.

Главред зібрав головне, що варто знати про введення миротворців до України.

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Які умови розміщення миротворців в Україні

Після завершення активної фази війни в Україні можливе розгортання миротворчого контингенту ЄС. Військові будуть розміщені невеликими групами у визначених стратегічних точках, які президент Франції Еммануель Макрон назвав "ключовими".

Французький лідер пояснив, що такий формат розгортання передбачає ініціатива "коаліції охочих". Він наголосив, що присутність миротворців стане одним із елементів гарантій безпеки для України. За його словами, розміщення кількох тисяч військових від кожної країни в ключових точках допоможе посилити українську оборону.

"Ми фіксуємо стратегічну присутність на українській території військових країн-членів НАТО. І це є гарантією безпеки", – цитує його Ladepeche.

Які країни зможуть ввести миротворців до України

Окрім того, у миротворчій місії братимуть участь не лише європейські військові.

"Те, над чим ми працюємо, є відкритою коаліцією. Тобто це французька та британська ініціатива, але я можу підтвердити, що кілька європейських і навіть неєвропейських країн також проявили бажання приєднатися до цих зусиль, коли їх буде підтверджено", – пояснив Макрон.

Розгортання військ на основі добровільної коаліції є лише одним із чотирьох основних елементів гарантій безпеки для України. Інші три:

Негайна військова підтримка , включаючи постачання зброї та військового обладнання відповідно до поточних потреб.

, включаючи постачання зброї та військового обладнання відповідно до поточних потреб. Створення нового формату української армії , який дозволить ефективно протистояти зовнішнім загрозам.

, який дозволить ефективно протистояти зовнішнім загрозам. Загальне посилення європейської оборони.

Ці аспекти визначалися під час зустрічей учасників "коаліції охочих".

"Це дозволило розпочати вже технічну роботу, яка завершиться найближчими днями. Зокрема, будуть визначені кількісні показники та списки країн і заходів за кожним із зазначених елементів безпеки", – пообіцяв французький лідер.

Макрон також зазначив, що розглядаються й інші гарантії безпеки, над якими триває активна робота. Одним із ключових чинників залишається підготовка пілотів, що потребує кількох місяців.

"Ми також працюємо над прискоренням доставки певних ракет і безпілотників, які українці визначили як пріоритетні", – сказав він.

В яких містах України розмістять миротворців

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що союзники розглядають можливість розміщення миротворчих контингентів у Києві, Одесі та Львові.

Він зазначив, що метою не є масове залучення військ, оскільки найбільша європейська армія – це українська, яка налічує близько мільйона військовослужбовців.

"Ідеться про розміщення кількох тисяч військових у ключових точках для реалізації програм підготовки та демонстрації довгострокової підтримки. У військових сценаріях розглядаються такі центри, як Київ, Одеса та Львів", – зазначив Макрон.

За його словами, йдеться не про створення великого військового контингенту чи безпосередню участь у бойових діях, а про обмежену присутність військових для координації навчальних програм і підтримки ЗСУ.

Макрон також чітко дав зрозуміти Кремлю, що Росія не має права диктувати союзникам України умови щодо розміщення миротворчих сил.

"Україна є суверенною державою, і, якщо вона запрошує союзні війська на свою територію, це не справа Росії вирішувати, погоджуватися чи ні", – наголосив Макрон.

Яка чисельність миротворців

На віртуальній зустрічі "коаліції охочих", що відбулася 15 березня, обговорювали плани щодо розміщення в Україні понад 10 000 західних миротворців. Про це повідомив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, передає The Times.

За інформацією урядових джерел, Стармер заручився підтримкою значно більшої кількості країн, ніж спочатку передбачалося, і тепер до місії можуть приєднатися не лише три держави, які першими запропонували відправити війська. Основу контингенту, ймовірно, сформують Великобританія та Франція.

"Справи досить просунуті. Це буде значна сила зі значною кількістю країн, які нададуть війська, і набагато більшою групою, яка зробить свій внесок в інші способи", - заявило високопоставлене джерело в уряді.

Військові джерела зазначають, що загальна чисельність миротворчих сил може суттєво перевищити 10 000 осіб. Близько 35 країн висловили готовність надати зброю, розвіддані та логістичну підтримку, а сама місія отримала назву "сили розтяжки". У разі припинення вогню між Росією та Україною ці сили мають запобігти новому вторгненню з боку Кремля.

Після телефонної конференції за участю 29 світових лідерів Стармер оголосив, що цього тижня в Лондоні відбудеться зустріч військових командувачів, під час якої план миротворчої місії перейде до стадії оперативної реалізації.

Яка чисельність армій країн Європи, які є членами НАТО / Інфографіка: Главред

Скільки триватиме миротворча місія в Україні

Велика Британія готова на роки розмістити в Україні тисячі своїх військових для підтримки режиму припинення вогню та запобігання новому російському вторгненню, повідомляє The Times.

За даними високопоставленого джерела в британському уряді, розгортання британських військ матиме безстроковий характер.

"Це буде довгострокове зобов'язання, ми говоримо про роки. Стільки, скільки потрібно для збереження мирної угоди та стримування Росії", - сказало джерело.

Водночас прем'єр-міністр Кір Стармер у публічних виступах не уточнив, чи матимуть миротворці право відкривати вогонь у разі атаки з боку російських військ. Очікується, що питання "правил взаємодії" буде вирішене найближчими днями.

Стармер також наголосив, що Британія не відправить війська без гарантій безпеки з боку США. Однак Дональд Трамп неодноразово відмовлявся надавати такі гарантії, заявляючи, що присутність американського бізнесу в Україні сама по собі є головною запорукою миру.

Як повідомляє The Times, міністри оборони країн, що входять до так званої "коаліції охочих", проведуть зустріч у Лондоні цього четверга, щоб детальніше обговорити можливі місця розгортання миротворчих сил. Загалом близько шести держав, серед яких Велика Британія, Франція, Туреччина, Канада та Австралія, розглядають можливість відправлення до 30 000 військових в Україну. Водночас інші країни готові долучитися, надаючи зброю та матеріально-технічну підтримку.

Чи можуть миротворчі сили контролювати припинення вогню на 30 днів

У розмові з Главредом політтехнолог Михайло Шейтельман зазначив, що Росія висуватиме вимогу визнати окупацію українських територій в обмін на припинення вогню.

"Ми знаємо, що Росія не згодна на європейських миротворців, а Україна, навпаки, вимагає їхньої присутності, бо розуміє, до чого все може призвести. А тепер уявімо гіпотетичну ситуацію: дійсно вводиться тридцятиденне припинення вогню. Але чи припиниться вогонь насправді? Особисто я в це не вірю. Хтось готовий повірити, що Росія перестане стріляти? По-справжньому? Це ж може бути просто дипломатичним ходом", - сказав він.

Аналітик підкреслив, що розміщення миротворців є єдиним способом гарантувати дотримання режиму тиші, адже без них такий механізм просто не працює.

Навіть президент Франції Еммануель Макрон, який зазвичай не поспішає з радикальними заявами, визнає, що контроль за припиненням вогню на лінії фронту, протяжність якої можна порівняти з відстанню від Парижа до Будапешта, неможливий без військової присутності.

"Усі припинення вогню в сучасній історії супроводжувалися розведенням військ. Навіть Мінські угоди передбачали відведення важкої техніки, хоча офіційно російської армії там не було. Але зараз техніку відводити неможливо, тому що війна ведеться дронами. Дрони маленькі, важкої техніки немає. У Карабасі війська розводили, і посередині вставали росіяни. Тож поки це все - лише розмови", - резюмував Шейтельман.

Чи зможуть миротворців запобігти новому наступу РФ на територію України

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в інтерв’ю Главреду зазначив, що ймовірність безпосередньої участі європейських країн у бойових діях разом з Україною є мінімальною.

Водночас можливість розміщення миротворчих сил він не виключає.

"Але – я не бачу жодного сенсу в миротворцях: жодна миротворча місія ніколи не доводила до якогось позитивного результату в тих країнах, де вона вводилася. Назвіть мені бодай один конфлікт, якому допомогла миротворча місія", - сказав Коваленко.

Коваленко наголосив, що конфлікт слід завершувати так само, як він і почався – силовими методами. Він висловив скепсис щодо ефективності миротворчих військ, які, за його словами, у разі обстрілів не відповідатимуть вогнем, а лише скликатимуть засідання Радбезу ООН із черговими заявами про занепокоєння.

На його думку, в разі загострення війни миротворці будуть першими, хто залишить зону конфлікту, тому їхня присутність Україні не потрібна.

"Зараз це просто така дипломатична робота, яка завжди супроводжує будь-які перемовини, будь-який діалог, коли йдеться про завершення війни. Так уже склалося, що під час обговорення шляхів завершення війни розглядається варіант введення миротворців. Але сенсу від них ніякого не буде", - резюмував Олександр Коваленко.

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