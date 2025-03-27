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В Україні раптово зміниться погода: названо регіони, які заливатиме дощами

Ангеліна Підвисоцька
27 березня 2025, 19:32
823
Погода у Чернігові буде найпрохолоднішою. Там температура повітря опуститься до 5-12 градусів тепла.
погода
Прогноз погоди в Україні на 28 березня / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 28 березня
  • Де температура повітря підвищиться до +20 градусів
  • Де синоптики прогнозують дощі та сильні пориви вітру

Погода в Україні 28 березня буде місцями дощовою та вітряною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 28 березня температура повітря підвищиться до +20 градусів. Вже 30 березня в Україні прийде різке похолодання. На півночі, заході, Черкащині, Вінниччині, Полтавщині, Харківщині температура повітря опуститься до 8-13 градусів тепла. 31 березня потеплішає, але 1 квітня знову вдарить похолодання на заході, півночі та у центральних областях.

відео дня

28 березня очікуються дощі у східних та північних областях. На заході та півдні будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

погода 28 марта
Прогноз погоди в Україні на 28 березня / фото: ventusky

Погода 28 березня

В Україні 28 березня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі на території південно-східних та південних областей. У західних та більшості північних областях буде туман. Вітер буде північно-східний та східний зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура вночі 0-5° тепла, на півдні країни до 9°; вдень 11-16°, на Закарпатті, у південних областях та в Криму до 20°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +19

За даними meteoprog, 28 березня в Україні буде тепло. Найтепліше буде у Миколаївській та Херсонській областях. Там температура повітря підвищиться до +11...+19 градусів. Найнижча температура буде у Чернігівській області. Там температура повітря опуститься до +5...+12 градусів.

погода 28 марта
Прогноз погоди в Україні на 28 березня / фото: meteoprog

Погода 28 березня у Києві

У Києві 28 березня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вночі та вранці очікується туман. Вітер в цей день буде північно-східний зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура вночі 0-5° тепла, вдень 11-16°; у Києві вночі 3-5° тепла, близько 15°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 28 марта
Прогноз погоди в Україні на 28 березня / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, буде мороз -3 градуси і дощі – стало відомо, у яких регіонах буде похолодання. Не усі області України накриє суттєве потепління – у деяких регіонах ще будуть морози. Також подекуди в нашій державі очікуються дощі.

Також раніше повідомлялося, що дощі литимуть в кількох областях – в Україні різко зміниться погода. Низку областей нашої держави накриють опади – синоптикиня сказала, де вони будуть.

Нагадаємо, Україну накрило різке потепління – синоптики назвали регіони, де литимуть дощі. Погода на Закарпатті буде найтеплішою. Там температура повітря підвищиться до +15 градусів.

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Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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