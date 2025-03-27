Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

РФ затягуватиме переговори: Клименко назвав мету Кремля

Анна Ярославська
27 березня 2025, 12:42
62
Україна не погодиться на "хотілки" Росії.
Андрій Клименко, переговори в Саудівській Аравії
Андрій Клименко оцінив перспективи морського перемир'я / Колаж: Главред, фото: blackseanews.net, t.me/ermaka2022

Ви дізнаєтеся:

  • Чи вдасться досягти перемир'я в Чорному морі
  • Навіщо Росія затягує мирні переговори

Ситуація в Чорному морі найближчим часом не зміниться, а Росія продовжуватиме затягувати переговори. Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив головний редактор порталу BlackSeaNews Андрій Клименко.

"Я думаю, що в Чорному морі все залишиться так, як є. Я не бачу сьогодні якихось базових, фундаментальних речей. Є позиції, з яких Україна не відступить. Тому які б "хотілки" не висловлювала російська сторона - цього не буде", - вважає він.

Щодо позиції Білого дому, то представники адміністрації Трампа продовжуватимуть розповідати про "свої великі перемоги і про вдалі угоди".

"Делегації можуть зустрічатися ще 328 разів на технічному рівні й обговорювати, яким озброєнням, куди можна, а куди не можна бити", - додав він.

Водночас Клименко вважає, що затягування переговорів вигідне і Російській Федерації.

"Мотив - вони розраховують, що таким чином розмиватимуть підтримку Європи, яка їм дуже не подобається, оскільки Європа раптово вирішила частково замінити собою Сполучені Штати в українсько-російській війні", - сказав експерт.

Дивіться відео інтерв'ю Андрія Клименка Главреду про перемир'я в Чорному морі:

Перемир'я в Чорному морі - останні новини

Як писав Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія хоче взяти під контроль стратегічно важливий продуктовий коридор у Чорному морі. Однак у ворога не вийде цього зробити. За його словами, для РФ припинення вогню в Чорному морі важливе, адже окупанти вже давно не контролюють цей коридор.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Росія готова погодитися на припинення вогню в Чорному морі, але в обмін на зняття санкцій.

Глава Мінфіну США Скотт Бессент заявив, що не виключає послаблення санкцій проти Росії в обмін на згоду на припинення вогню в Чорному морі. Можлива і протилежна ситуація - обмеження можуть бути посилені.

Інші новини:

Хто такий Андрій Клименко

Андрі́й Васи́льович Климе́нко (нар. Московська область) — український журналіст, економіст і громадський діяч. Головний редактор порталу BlackSeaNews, один з керівників проекту "Майдан закордонних справ". Заслужений економіст Автономної Республіки Крим (2005), повідомляє Вікіпедія.

Закінчив Севастопольський приладобудівний інститут за спеціальністю "Автоматика та телемеханіка, АСУ великих систем".

З 1994 по 1998 роки був співавтором проекту та головним консультантом адміністрації першої в Україні Північно-кримської експериментальної економічної зони "Сиваш".

З 2005 по 2009 був науковим керівником проекту "Севастопольський проект відкритої економіки" та головою Ради Таврійського інституту регіонального розвитку (ТІРР). Під його керівництвом група науковців ТІРР розробила першу стратегію для Криму на період із 2005 по 2015 рік, що мала на меті розвернути вектор його економічного розвитку в європейському напрямку.

З 2010 року — співзасновник та головний редактор інтернет-порталу Blackseanews.net. На початку 2014 року переїхав до Києва у зв'язку з анексією Криму.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Чорне море Андрій Клименко війна Росії та України мирні переговори
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
РФ може вдарити по одному з українських міст: у ЦПД попередили про провокацію

РФ може вдарити по одному з українських міст: у ЦПД попередили про провокацію

12:58Україна
Вдарить різке похолодання: стала відома дата раптового зниження температури

Вдарить різке похолодання: стала відома дата раптового зниження температури

12:54Синоптик
"Безпеки в морі очікувати марно": Клименко вказав на серйозну проблему для України

"Безпеки в морі очікувати марно": Клименко вказав на серйозну проблему для України

11:13Україна
Реклама

Популярне

Більше
В Україні ввели нові правила виплати пенсій: що змінилось для всіх українців

В Україні ввели нові правила виплати пенсій: що змінилось для всіх українців

Регіони заливатиме дощами: синоптики попереджають про сильне похолодання

Регіони заливатиме дощами: синоптики попереджають про сильне похолодання

Інтенсивні дощі та похолодання: Україну накриє потужний циклон

Інтенсивні дощі та похолодання: Україну накриє потужний циклон

Крадуть світло в "сплячому" режимі: 3 прилади, які варто вимикати з розетки

Крадуть світло в "сплячому" режимі: 3 прилади, які варто вимикати з розетки

Карта Deep State онлайн за 27 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 27 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

13:43

75% українців не довіряють Порошенку через збагачення, скандали та санкції - експерт

13:42

Готував каву, а потім закохався: Данилко розповів про зустріч із Тото Кутуньо

13:38

Хліб довше буде свіжим, якщо його загорнути в 1 кухонний предмет: секрет експертів

13:36

В Україні почав падати курс долара: скільки тепер коштує валюта

13:32

Рідкісне сонячне затемнення вперше за 18 років: де і коли спостерігати в Україні

Андрій Клименко: Безпека судноплавства в Чорному морі – це Крим, очищений від російських військовихАндрій Клименко: Безпека судноплавства в Чорному морі – це Крим, очищений від російських військових
13:01

Місячний календар на квітень 2025: сприятливі та несприятливі дні місяця

12:58

РФ може вдарити по одному з українських міст: у ЦПД попередили про провокацію

12:54

Вдарить різке похолодання: стала відома дата раптового зниження температури

12:53

Навіщо класти монету в морозильник перед виходом з дому: цікавий лайфхак

Реклама
12:44

Збільшення пенсії на 3 000 гривень: кому суттєво підвищили виплати

12:42

РФ затягуватиме переговори: Клименко назвав мету КремляВідео

12:03

Де 3 відмінності між дівчатами: лише "геній головоломок" вгадає за 17 секунд

12:01

"Полумʼя сягало 10 поверху": очевидець розповів деталі удару РФ по Дніпру

12:00

27 березня не можна сперечатися і злитися: яке сьогодні свято, що не можна робити

11:57

Дешевий засіб перетворить тьмяний газон на смарагдове диво: що потрібно зробити

11:45

Комісія виросте: з 1 квітня власники карток одного банку платитимуть більше

11:34

Усе сумно: з'явилися новини про стан Махаеля Шумахера

11:17

Православний календар на квітень 2025: коли Великдень і Проводи цього року

11:13

"Безпеки в морі очікувати марно": Клименко вказав на серйозну проблему для УкраїниВідео

11:07

Чого чекати на фронті у найближчі місяці: боєць розкрив плани Росії

Реклама
10:51

Ціни "летять у космос": в Україні стрімко дорожчає популярний вид м’яса

10:47

Який вигляд має старший син Меладзе і Джанабаєвої: співачка похвалилася досягненням

10:41

Посівний календар на квітень 2025: що потрібно встигнути посадити

10:25

Китайський гороскоп на завтра 28 березня: Драконам - брехня, собакам - стрес

10:22

США можуть як посилити, так і послабити санкції проти РФ: Бессент назвав умови

10:16

Чому Україна погодилась на припинення вогню: Зеленський дав відверту відповідь

09:55

"Довгий час страждав": помер зірка російських серіалів

09:52

Знищені автівки та потрощені будинки: у ДСНС показали наслідки атаки РФ по ДніпруФото

09:46

Шокуючі ритуали та традиції Африки: для чого африканці вставляють в губу тарілку

09:17

Перемир'я в Чорному морі: Рубіо сказав, чого хоче РФ в обмін на припинення вогню

09:03

"Він обдурить усіх": названо дату закінчення "перемир'я", яка змінить все в Україні

08:48

Путініст Йосип Пригожин публічно зізнався у своїй залежності - деталі

08:40

Епічний удар ЗСУ по аеродрому "Енгельс": ворог втратив майже 100 крилатих ракет

08:24

Карта Deep State онлайн за 27 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

08:10

Тріо у Джидді: кожен про своєПогляд

08:09

У Трампа зробили гучну заяву про окуповані території України

07:58

"Як же сильно я сумую": Володимир Ярославський зворушив своїм зізнанням

07:57

Енергетичне перемир'я: Зеленський заявив, що механізму моніторингу ударів немає

07:55

Посміхалася на похороні: дочка Кіркорова звернулася до покійного діда-путініста

07:02

Не наближає мир: Зеленський розкритикував заяви спецпосланця Трампа Віткоффа

Реклама
06:10

"Труситиме" країну цілих 2 тижні: коли почнеться нова магнітна буря

06:10

Корабель дурнівПогляд

05:50

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба знайти панду за 6 секунд

05:50

Вінтажна ілюзія: знайдіть двох котів на ретрокартинці за 7 секунд

05:06

Невідомий факт для багатьох: чому в Норвегії заборонено вмирати

04:30

ЗСУ "підсмажили" окупантів: у повітря злетів командно-спостережний пункт РФ

04:00

Як позбутися плодових мушок на кухні: ефективний домашній засіб

03:32

Перемир'я в Чорному морі може бути неефективним: названо несподіваний нюансВідео

03:10

Усе у вогні, пошкоджено будинки та машини: як виглядає Дніпро після потужних прильотівФото

02:08

Гороскоп на завтра 28 березня: Овнам - хороша новина, Водоліям - щастя

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Операція в Курській області
Аналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під СуджеюОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерелРФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на Курщині
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти