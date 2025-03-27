РФ затягуватиме переговори: Клименко назвав мету Кремля

Україна не погодиться на "хотілки" Росії.

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Андрій Клименко оцінив перспективи морського перемир'я / Колаж: Главред, фото: blackseanews.net, t.me/ermaka2022

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Чи вдасться досягти перемир'я в Чорному морі

Навіщо Росія затягує мирні переговори

Ситуація в Чорному морі найближчим часом не зміниться, а Росія продовжуватиме затягувати переговори. Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив головний редактор порталу BlackSeaNews Андрій Клименко.

"Я думаю, що в Чорному морі все залишиться так, як є. Я не бачу сьогодні якихось базових, фундаментальних речей. Є позиції, з яких Україна не відступить. Тому які б "хотілки" не висловлювала російська сторона - цього не буде", - вважає він.

Щодо позиції Білого дому, то представники адміністрації Трампа продовжуватимуть розповідати про "свої великі перемоги і про вдалі угоди".

"Делегації можуть зустрічатися ще 328 разів на технічному рівні й обговорювати, яким озброєнням, куди можна, а куди не можна бити", - додав він.

Водночас Клименко вважає, що затягування переговорів вигідне і Російській Федерації.

"Мотив - вони розраховують, що таким чином розмиватимуть підтримку Європи, яка їм дуже не подобається, оскільки Європа раптово вирішила частково замінити собою Сполучені Штати в українсько-російській війні", - сказав експерт.

Дивіться відео інтерв'ю Андрія Клименка Главреду про перемир'я в Чорному морі:

Перемир'я в Чорному морі - останні новини

Як писав Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія хоче взяти під контроль стратегічно важливий продуктовий коридор у Чорному морі. Однак у ворога не вийде цього зробити. За його словами, для РФ припинення вогню в Чорному морі важливе, адже окупанти вже давно не контролюють цей коридор.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Росія готова погодитися на припинення вогню в Чорному морі, але в обмін на зняття санкцій.

Глава Мінфіну США Скотт Бессент заявив, що не виключає послаблення санкцій проти Росії в обмін на згоду на припинення вогню в Чорному морі. Можлива і протилежна ситуація - обмеження можуть бути посилені.

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Хто такий Андрій Клименко Андрі́й Васи́льович Климе́нко (нар. Московська область) — український журналіст, економіст і громадський діяч. Головний редактор порталу BlackSeaNews, один з керівників проекту "Майдан закордонних справ". Заслужений економіст Автономної Республіки Крим (2005), повідомляє Вікіпедія. Закінчив Севастопольський приладобудівний інститут за спеціальністю "Автоматика та телемеханіка, АСУ великих систем". З 1994 по 1998 роки був співавтором проекту та головним консультантом адміністрації першої в Україні Північно-кримської експериментальної економічної зони "Сиваш". З 2005 по 2009 був науковим керівником проекту "Севастопольський проект відкритої економіки" та головою Ради Таврійського інституту регіонального розвитку (ТІРР). Під його керівництвом група науковців ТІРР розробила першу стратегію для Криму на період із 2005 по 2015 рік, що мала на меті розвернути вектор його економічного розвитку в європейському напрямку. З 2010 року — співзасновник та головний редактор інтернет-порталу Blackseanews.net. На початку 2014 року переїхав до Києва у зв'язку з анексією Криму.

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