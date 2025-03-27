Україна отримала багато договорів про корисні копалини: Зеленський розкрив важливі деталі

Президент України акцентував на тому, що США постійно змінюють умови угоди.

https://glavred.net/politics/ukraina-poluchila-mnogo-dogovorov-o-poleznyh-iskopaemyh-zelenskiy-raskryl-vazhnye-detali-10650980.html Посилання скопійоване

Зеленський розповів деталі договору про корисні копалини / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/WhiteHouse

Україна отримала багато договорів про корисні копалини. США постійно змінюють умови. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції у Франції.

Він зазначив, що спершу Україна та США домовились про рамкову угоду, але нині Штати наполягають на повній угоді.

"Ми маємо дуже багато договорів про корисні копалини. Я хотів би до цього ставитись практично - коли буде кінцева версія від США того чи іншого договору, тому що постійно змінюють умови. Начебто ми вже домовились про те, що буде рамкова угода, а потім повна угода, а зараз Америка змінює правила і пропонує одразу повну угоду. Повна угода потребує детального вивчення. Це серйозні угоди, які ратифікуються у парламенті, але спочатку потрібно, щоб юристи попрацювали," - сказав він. відео дня

При цьому Україна намагається діяти спокійно та виважено, щоб у США не було відчуття, що Київ проти угоди.

"Ми повинні діяти тут стримано, спокійно, не нервувати, а подивитись на угоду, юристи вивчать. Є речі адекватні - будемо підтримувати, якщо є питання - питання завжди знаходять відповідь. Тому рано говорити про угоду, варіант якої постійно змінюється ... Ми показували постійно наші позитивні сигнали. Ми за співробітництво зі США. Ми не хочемо спонукати США зупиняти Україні допомогу або обмін розвідданими. Для нас важливо все це зберегти і тому ми конструктивно діємо щоденно", - додав президент.

Новина доповнюється...

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред