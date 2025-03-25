Вдарять заморозки: синоптикиня назвала дату сильного похолодання в Україні

В Україні різко похолодає – стало відомо, коли саме температура повітря знову опуститься у мінуси.

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Погода в Україні - стало відомо, коли вдарять весняні заморозки/ unsplash.com

Ви дізнаєтеся:

Коли в Україні сильно похолодає і вдарять заморозки

Де буде іти дощ

Якою буде погода в Україні 26 березня

Погода в Україні у середу, 26 березня, буде переважно теплою. На півдні температура повітря навіть підійметься до +19 градусів.

Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко. Водночас вона попередила про дощі у низці регіонів.

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"Завтра дощі більш ймовірні в східних областях та в південній частині. Проте переважно опади пройдуть там найближчої ночі та завтра вранці. А впродовж дня середи практично повсюди в Україні – без істотних опадів", – зазначила вона.

Температура повітря очікується вдень +12…+17 градусів, на півдні до +19 градусів. На Чернігівщині, Харківщині, Сумщині буде холодніше, стовпчики термометрів показуватимуть +8…+12 градусів.

Погода в Україні 26 березня/ meteoprog

Погода в Києві 26 березня

У Києві 26 березня опадів не очікується, буде сонячно. Загалом погода буде прохолодною. Найближчої ночі передбачається +2…+5 градусів, а вдень +10…+12 градусів.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Коли в Україні знову вдарять заморозки

У той же час синоптикиня попередила, що скоро знову похолодає і навіть будуть заморозки.

"Під завершення наступного тижня вночі відчутно похолоднішає, а після 6-го квітня ймовірні заморозки, і вдень буде десь в межах +5…+10 градусів", – розповіла синоптикиня.

Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, в Україні різко похолодає – синоптикиня назвала точну дату. Після значного потепління Україну накриє похолодання. Синоптикиня сказала, коли чекати зниження температури повітря.

Також раніше повідомлялося, що Україну накриють заморозки – стало відомо, якою буде погода на Великдень 2025. Народний синоптик розповів, якою буде погода на Великдень в Україні 20 квітня і коли чекати заморозків.

Нагадаємо, стало відомо, якою буде погода в Україні у квітні – синоптики дали прогноз на місяць. Температура повітря очікується на півтора-два градуси вищою за норму.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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