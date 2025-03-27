'Безпеки в морі очікувати марно': Клименко вказав на серйозну проблему для України

Є одна фундаментальна умова, щоб гарантувати безпеку в Чорному морі.

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Клименко вказав на серйозну проблему із перемир'ям у Чорному морі/ колаж: Главред, фото: flot.com, УНІАН

Основні тези Клименка:

Перемир’я в Чорному морі можливе, лише якщо в Криму не буде російських військових

Лише у такому разі може бути гарантована безпека судноплавства в Чорному морі

Для того, щоб перемир’я у Чорному морі запрацювало, у тимчасово окупованому Криму не повинно бути російських військових.

Поки там залишаються російські військові, безпеки в Чорному морі очікувати марно. Таку думку висловив головний редактор порталу BlackSeaNews Андрій Клименко в інтерв’ю Главреду.

"Я думаю, що є одна фундаментальна умова: на Кримському півострові не повинно бути російських військових. Поки на Кримському півострові базується флот, наявні 11 (чи навіть більше) військових аеродромів першого класу, ракетні позиції "Іскандерів" та інших видів ракет, радіолокаційні станції тощо, безпеки в Чорному морі очікувати марно", – зазначив Клименко.

Він наголосив, що безпека судноплавства в Чорному морі – це Крим, очищений від російських військових.

"Це може бути або повна деокупація, або проміжний етап – демілітаризація Криму, виведення всіх російських військових і розміщення там міжнародного контингенту для гарантування безпеки. Без цього жодне перемир’я і жодна свобода судноплавства в Чорному морі неможливі в принципі", – вважає Клименко.

Дивіться відео інтервʼю Андрія Клименка Главреду про перемирʼя у Чорному морі:

Перемир'я в Чорному морі – останні новини

Нагадаємо, в Саудівській Аравії 23-25 березня відбулися переговори між делегаціями США, України та РФ щодо можливого перемир'я в Чорному морі. Адміністрація Дональда Трампа позитивно оцінила результати зустрічі. РФ погодилася забезпечити безпечне судноплавство в Чорному морі і припинити атаки на енергетичну інфраструктуру України.

Як раніше повідомляв Главред, Зеленський розповів, для чого РФ насправді морське перемир'я. Україна контролює ситуацію в Чорному морі, частина Чорноморського флоту Росії знищена, зазначив президент.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо сказав, чого хоче РФ в обмін на припинення вогню. Москва під час переговорів в Ер-Ріяді висунула умови щодо припинення ударів по енергетиці та бойових дій у Чорному морі.

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Хто такий Андрій Клименко Андрі́й Васи́льович Климе́нко (нар. Московська область) — український журналіст, економіст і громадський діяч. Головний редактор порталу BlackSeaNews, один з керівників проекту "Майдан закордонних справ". Заслужений економіст Автономної Республіки Крим (2005), повідомляє Вікіпедія. Закінчив Севастопольський приладобудівний інститут за спеціальністю "Автоматика та телемеханіка, АСУ великих систем". З 1994 по 1998 роки був співавтором проекту та головним консультантом адміністрації першої в Україні Північно-кримської експериментальної економічної зони "Сиваш". З 2005 по 2009 був науковим керівником проекту "Севастопольський проект відкритої економіки" та головою Ради Таврійського інституту регіонального розвитку (ТІРР). Під його керівництвом група науковців ТІРР розробила першу стратегію для Криму на період із 2005 по 2015 рік, що мала на меті розвернути вектор його економічного розвитку в європейському напрямку. З 2010 року — співзасновник та головний редактор інтернет-порталу Blackseanews.net. На початку 2014 року переїхав до Києва у зв'язку з анексією Криму.

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