Чому Україна погодилась на припинення вогню: Зеленський дав відверту відповідь

Російська пропаганда намагалася усіх переконати, нібито це Україна не хоче миру.

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Зеленський сказав, чому Україна погодилась на припинення вогню/ Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Владимир Зеленский в Telegram

Основні тези Зеленського:

Кремлівська пропаганда переконувала світ, нібито це Україна не хоче миру

Україна погодилася на припинення вогню, щоб показати, що РФ не це не піде

Україна погодилася на припинення вогню, щоб довести, що країна-агресорка Росія на такий крок не піде. Російський диктатор Володимир Путін не готовий до цього.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Eurovision News. Він зазначив, що російська пропаганда розносила, нібито це Україна не хоче миру. А таким кроком наша країна показала, що насправді миру не хоче Путін.

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"Є Middle East (Близький Схід – ред.), який завжди розказував мені тет-а-тет, в інших розмовах, що Путін готовий до припинення вогню – до безумовного. Це Україна не хоче закінчення війни, це Україна не хоче миру. Тобто там російська пропаганда попрацювала дуже сильно. Я такими кроками чітко дуже показав, що ми готові до припинення вогню, але ви зараз побачите, що Путін не готовий", – пояснив Зеленський.

За його словами, після цього відбулися кілька контактів із країнами Близького Сходу і Глобального Півдня, які до цього "навіть не дуже розмовляли" з Україною, тому що "балансували між нами і росіянами".

Основні заяви Зеленського з інтерв’ю Eurovision News

Як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський розповів, для чого РФ насправді морське перемир'я. Україна контролює ситуацію в Чорному морі, частина Чорноморського флоту Росії знищена, зазначив президент.

Також Зеленський розкритикував заяви спецпосланця Трампа Віткоффа. Якщо США вирішили бути посередині, "це має бути по-справжньому посередині, а не ближче до Кремля", наголосив президент України.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що механізму моніторингу ударів немає. За словами президента, Росії не можна довіряти, а тому важливо не лише фіксувати факти атак, а й створити ефективну систему моніторингу.

Режим припинення вогню в Україні Президент України Володимир Зеленський 14 березня заявив, що Київ отримав американську пропозицію щодо припинення вогню в небі, на морі та на фронті. За його словами, ця ініціатива може стати основою для швидкого руху до безпеки, завершення війни та встановлення надійного миру. Також президент США Дональд Трамп заявив, що ситуація з припиненням вогню в Україні розвивається позитивно. США досягли угоди про перемир’я з Україною і працюють над аналогічною домовленістю з Росією. У свою чергу прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Володимиру Путіну не можна дозволяти маніпулювати питанням припинення вогню. Він зазначив, що Кремль ігнорує пропозиції Дональда Трампа, що свідчить про несерйозність намірів Москви щодо миру.

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