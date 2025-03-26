Європа відмовилась від ідеї миротворців в Україні та пропонує альтернативу - ЗМІ

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У Європі передумали відправляти своїх миротворців в Україну / Колаж Главред, фото: УНІАН, twitter.com/USNATO

ЄС відмовився від ідеї відправки миротворців в Україну та зосередився на інших механізмах безпеки. Зусилля щодо гарантій безпеки для України зміщуються від розміщення військ до альтернативних рішень через політичні й логістичні труднощі, а також можливий опір з боку Росії та США. Про це повідомляє Reuters з посиланням на анонімних високопосадовців.

Франція, яка співпрацює з Великою Британією у розробці безпекових ініціатив, у четвер прийматиме лідерів і делегації з близько 30 країн "коаліції охочих", щоб обговорити можливі варіанти.

Хоча Лондон і Париж протягом останніх тижнів опрацьовували план розміщення тисяч військових в Україні для підтримки майбутнього припинення вогню, дипломати зазначають, що такий сценарій стає дедалі менш імовірним.

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"Вони роблять крок назад від наземних військ і намагаються переорієнтувати те, що вони робили, на щось більш розумне", - сказав неназваний європейський дипломат.

Ще один анонімний дипломат зауважив, що раніше, коли позиції України були сильнішими, ідея введення військ здавалася привабливою. Однак нинішня ситуація на фронті та політика адміністрації США роблять цей варіант значно менш привабливим.

Яка альтернатива введенню миротворців до України

Анонімні офіційні особи повідомили, що на зустрічі в Парижі цього тижня обговорюватимуть питання зміцнення обороноздатності України для запобігання майбутнім атакам, а також механізми контролю за обмеженим припиненням вогню щодо морських об’єктів та енергетичної інфраструктури. Ці питання раніше піднімалися на переговорах у Саудівській Аравії під проводом США.

"Гарантії безпеки - це своєрідний міжконтинентальний сніданок "шведський стіл", в якому є 1000 страв. Зрештою, все залежатиме від того, наскільки щирим буде припинення вогню, і я не налаштований оптимістично", - сказав один високопоставлений європейський чиновник.

Попри те, що розгортання великого європейського сухопутного контингенту наразі малоймовірне, відповідні плани продовжують опрацьовувати, залишаючи варіанти відкритими. У концептуальному документі до саміту, з яким ознайомилося Reuters, йдеться про можливість створення стабілізаційних сил в Україні в рамках майбутнього мирного врегулювання за підтримки США.

Представник французького головування заявив, що у переговорах зі США обговорювали європейський внесок у безпекові ініціативи після встановлення постійного припинення вогню.

Європейські військові підкреслюють, що навіть за відсутності рішення щодо розміщення військ, самі дискусії сприяють активним діям Європи.

"Ми повинні розглядати це не лише через призму: "Ми збираємося розмістити Х танків, Х солдатів, Х літаків за українськими кордонами. Це загальна динаміка, яка ще не закінчилася. Цей проект буде довгим, кілька, кілька років", - сказав один з європейських військових чиновників.

Якщо ЄС не відправить значні сили в Україну, він все ж може відігравати певну роль, забезпечуючи підтримку окремим контингентам у межах гіпотетичної мирної угоди, можливо, зі схвалення ООН.

Дипломати також припускають, що Європа може посилити військову присутність у сусідніх країнах, таких як Румунія, зокрема шляхом зміцнення сил НАТО у Східній Європі в рамках ініціативи Enhanced Forward Presence (EFP).

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