Сирський примчав у Сумську область: головком розкрив правду про наступ РФ

Сирський розповів, що від від початку операції на Курщині загальні втрати РФ становлять понад 55 тисяч військових.

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Сирський відвідав бригади на Сумському напрямку / Колаж: Головред, фото: Олександр Бондар 21 окрема механізована бригада, Facebook Олександр Сирський

Про що розповів Главком:

РФ втратила понад 55 тисяч солдатів на Курщині

Українські військові відбивають штурми та знищують окупантів

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів, що у зв’язку зі збільшенням інтенсивності дій військ РФ та намаганням росіян перевести бойові дії на територію Сумщини працював у Сумській області. Деталі він розповів на своїй сторінці в Telegram.

"Тут, в операційній зоні угруповання військ "Курськ", наші воїни й надалі проводять оборонну операцію, щоб не допустити прориву противника вглиб території України. З тією ж метою українські війська здійснюють результативні контратакувальні та штурмові дії", — зазначив головком. відео дня

Олександр Сирський розповів, що детально вивчив усі проблемні питання, які стосуються організації забезпечення бойових дій. Окрім цього, Головнокомандувач Збройних сил України прийняв рішення про поповнення боєприпасів, дронів та переміщення резервів.

За даними головкома, за сім з половиною місяців від початку Курської операції Сил оборони загальні втрати російського війська становлять понад 55 тисяч осіб.

"Із них безповоротні – більш ніж 22,2 тисячі, санітарні – більш ніж 31,8 тисячі загарбників, полонені – понад 940 осіб", — сказав Сирський.

Що відбувається на Сумщині - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, кількість ударів по прикордонню Сумської області з ворожої авіації збільшилася. Сумщина переважає за кількістю заходів російської ДРГ, повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

У DeepState також розкрили правду про Сумщину. На жаль, так звана "сіра" зона збільшилася - частина села Веселівка та територія поблизу Володимирівки Хотінської громади опинилися в цій зоні.

Про те, що хоче зосередити зусилля на північному напрямку, зокрема у Сумській та Харківській областях, повідомляв і президент України. Володимир Зеленський висловив думку, що Росія готується до нового наступу вже найближчим часом.

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Хто такий Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

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