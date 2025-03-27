Вдарить різке похолодання: стала відома дата раптового зниження температури

Раптове похолодання накриє нашу державу вже зовсім скоро – не варто далеко ховати теплі речі, каже синоптикиня.

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Погода в Україні - вдарить різке похолодання/ фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Коли в Україні сильно похолодає

Якою буде погода в Україні у п’ятницю, 28 березня

Погода в Україні найближчим часом здивує неприємним сюрпризом – скоро очікується суттєве похолодання.

Температура повітря почне знижуватися з неділі, 30 березня. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

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"Як у вас, а в мене вже голова трохи крутиться від кульбітів погоди. Ось дивимося. Завтра, 28-го березня, в Україні +12…+18, на півдні місцями до +20 градусів! 29-го березня вдень +12…+18 градусів. 30-го березня – різке похолодання на півночі, заході, на Черкащині, Вінниччині, Полтавщині, Харківщині – до +8…+13 градусів. На решті території в неділю ще буде тепло", – повідомила синоптикиня.

31 березня знову потеплішає там, де було холодно, зазначила Діденко. А 1 квітня знову буде похолодання на заході, півночі та в центрі нашої держави.

Погода в Україні 30 березня/ Facebook Діденко

Погода в Україні 28 березня

Також синоптикиня розповіла, якою буде погода в Україні у п’ятницю, 28 березня. Очікується, що в цей день буде тепла погода, упродовж дня стовпчики термометрів показуватимуть +12…+18 градусів, на півдні подекуди буде до +20 градусів.

"Дощі ймовірні на сході та північному сході, проте все ж на значній частині території України без істотних опадів. Вітер східних напрямків, помірний, на заході та в південній частині можливі пориви до 15-20 метрів за секунду", – попередила синоптикиня.

Погода в Україні 28 березня/ meteoprog

Погода в Києві 28 березня

У Києві 28 березня опадів не передбачається. Вночі буде холодно, очікується +3…+5 градусів, вдень потепліє до +15 градусів.

У суботу в столиці ще буде тепло, а от у неділю очікуються дощ і різке похолодання.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Україну накриє потужний циклон – будуть інтенсивні дощі та похолодання. Синоптикиня попередила, що періоди з похолоданням очікуються вже незабаром.

Також раніше повідомлялося, що регіони заливатиме дощами – синоптики попереджають про сильне похолодання. Погода в Сумах буде найхолоднішою. Там температура повітря опуститься до +3 градусів.

Нагадаємо, стало відомо, коли почнеться нова магнітна буря – "труситиме" країну цілих 2 тижні. Україна досі перебуває під атакою попередньої магнітної бурі.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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