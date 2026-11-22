Кошти розподілено між понад 1300 підприємствами, а частина компаній уже переносить виробництво та штаб-квартири за кордон.

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Чому українська оборонна галузь досягла межі своїх можливостей / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Ключові факти:

Фінансування розпорошено між понад 1300 підприємствами

Обстріли та нестача кадрів заважають розширювати заводи

Компанії шукають капітал і майданчики за кордоном

Українська оборонна промисловість, що відродилася після повномасштабного вторгнення країни-агресора Росії, судячи з усього, досягла межі зростання. Навіть після удару по Кримському мосту, що став символом далекосяжних можливостей України, галузь стикається з нестачею коштів, кадрів та безпечних майданчиків.

Про це з посиланням на представників галузі та військових аналітиків пише The Wall Street Journal.

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За даними видання, Україна не може випускати свої найкращі ракети, наприклад "Нептун", які використовувалися під час удару по мосту, у таких самих масштабах, як Росія. Фінансування розподілено між понад 1300 підприємствами, тому найефективніші компанії отримують менше коштів.

Крім того, заводи не можуть безпечно розширювати виробництво в умовах постійних обстрілів. Знайти кваліфікованих працівників теж стає дедалі складніше.

Чому оборонні компанії не можуть розвиватися?

Як зазначає WSJ, безліч невеликих компаній, які експериментують з новими продуктами часто прямо на лінії фронту, зробили український оборонний сектор гнучким та інноваційним. Однак внутрішній ринок занадто малий, щоб забезпечити зростання всім цим гравцям.

Колишній офіцер ВМС США Ніко Вудс, який консультував уряд України з питань оборонного виробництва, вважає, що до роздробленості витрат призвела унікальна система закупівель. За її умови окремі командири можуть самостійно замовляти обладнання або отримувати його у вигляді пожертв.

"Багато компаній не приносять реальної користі військовим зусиллям… навпаки, вони лише посилюють конкуренцію за обмежені фінансові ресурси", - зазначив Вудс.

Ще одна проблема - російські удари. За словами генерального директора КБ "Луч", розробника "Нептуна", Олега Коростельова, компанії доводиться розсіяти виробничі потужності, щоб захистити їх від атак.

Один із керівників Ark Robotics розповів виданню, що серйозним викликом став пошук кваліфікованих кадрів, адже мільйони людей покинули країну або служать в армії. До того ж орендодавці не хочуть, щоб їхня нерухомість стала мішенню для ударів, тому знайти нові площі для розширення непросто.

Куди йдуть українські оборонні компанії?

Залучити фінансування в Україні складно, тому компанії шукають капітал і виробничі майданчики за кордоном. Ark Robotics, яка зараз залучає іноземні інвестиції, перенесла штаб-квартиру до Естонії та налагодила там випуск дронів.

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Генеральний директор компанії Uforce Олег Рогінський пояснив, що саме спонукає виробників виходити за кордон.

"Йдеться про доступ до капіталу та більш широкі ринки, тоді як вести виробництво в самій Україні стає дедалі складніше", - сказав Рогінський.

Паралельно Україна разом із партнерами запускає нові проєкти. У липні в Парижі було створено Антибалістичну коаліцію, яка працює над системою "Фрейя" - дешевшою та масовішою альтернативою зенітно-ракетним комплексам Patriot. Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявляв, що на створення такої системи може знадобитися до двох років.

FPV-дрон / Інфографіка: Главред

Що заважає розвитку оборонної промисловості України?

Експерти вказують також на бюрократичні бар’єри під час спільного виробництва із західними партнерами. Запрошений науковий співробітник Центру державного управління та національної безпеки Королівського коледжу Лондона Кріс Пул у коментарі Al Jazeera звернув увагу, що західні процедури захисту технологій не встигають за темпами війни.

"Цикли ітерацій настільки швидкі, що те, що зареєстровано та захищено, часто вже застаріло", - пояснив Пул.

Оборонна промисловість України - новини

Як повідомляв Главред, Україна нарощує застосування власної зброї великої дальності. У ніч на 13 листопада Сили оборони завдали ракетного удару "Нептуном" по об’єктах дронової інфраструктури РФ у Ростові-на-Дону. Серед цілей були підприємство з виробництва ударних безпілотників, склад та сервісний центр.

Україна також розвиває спільне виробництво з партнерами. Міністри оборони України та Великої Британії Євген Хмара та Уес Стрітінг підписали угоди про спільне виробництво дронів middle strike та deep strike. Безпілотники вироблятимуть за фінансової підтримки Великої Британії, а продукція піде на потреби ЗСУ.

Тим часом зростає конкуренція за комплектуючі. За даними FT, Росія масово скуповує в Китаї оптоволокно для дронів, витісняючи Україну з ринку. З весни ціна на якісне оптоволокно зросла з 4 до 30 доларів за кілометр.

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