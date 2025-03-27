'Росія готує новий наступ': Зеленський сказав терміни і які області під загрозою

Путін веде переговори зі США, щоб виграти час, а сам готує новий весняний наступ.

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Зеленський заявив, що Росія готує новий наступ/ колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Основні тези із заяви Зеленського:

Росія готується до нового наступу вже у найближчі два місяці

Путін веде переговори, щоб потягнути час, а сам готує весняний наступ

РФ хоче зосередити зусилля на північному напрямку, зокрема у Сумській та Харківській областях

Країна-агресорка Росія готується до проведення нового наступу вже у найближчі два місяці.

Кремль планує зосередити зусилля на північному напрямку, зокрема у Сумській і Харківській областях. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю французькому виданню Le Figaro.

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Зеленський зазначив, що Росія веде переговори зі США лише для того, щоб виграти для себе час.

"Путін намагається виграти час – веде переговори зі США, готуючи весняний наступ. Ми вже фіксуємо підготовку до цієї операції й поділилися розвідданими з нашими союзниками", – сказав президент України.

Він також нагадав, що Росія планувала розпочати цю операцію ще вісім місяців тому. Проте українські військові не дали цим намірам здійснитися, зокрема, завдяки діям на території Курської області Росії.

"Саме тому Путіну зараз потрібен час", – додав український президент.

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Як раніше повідомляв Главред, у Трампа зробили гучну заяву про окуповані території України. Келлог вважає, що питання з тимчасово окупованими територіями є досить складним.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський дав відверту відповідь, чому Україна погодилась на припинення вогню. Російська пропаганда намагалася усіх переконати, нібито це Україна не хоче миру.

Також раніше повідомлялося, що РФ може вдарити по одному з українських міст – у ЦПД попередили про провокацію. Росія хоче перекласти на Україну відповідальність за зрив домовленостей припинення вогню.

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Що відомо про Le Figaro Le Figaro - французька щоденна ранкова газета, заснована в 1826 році. Найстаріша національна газета Франції, Le Figaro є однією з трьох французьких газет-рекордсменів, разом з Le Monde та Libération. З 2004 року газета належить Dassault Group. Le Figaro є другою за величиною національною газетою у Франції після Le Monde. Інші видання Groupe Figaro включають Le Figaro Magazine, TV Magazine і Evene. Газета виходить у берлінському форматі, повідомляє Вікіпедія.

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