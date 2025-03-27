Зеленський назвав 2 європейські країни, які будуть на мирних переговорах щодо України

Президент України заявив, що позиція про перебування Європи за столом переговорів є чіткою і безальтернативною.

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Які країни представлятимуть Європу на мирних переговорах по Україні / Колаж: Главред, фото: ОП

Європа братиме участь у мирних переговорах щодо війни в України. На цих переговорах Європу представлятимуть дві країни. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції у Франції.

Він наголосив на тому, що в ході Саміту ухвалили відповідне рішення. Представляти Європу на переговорах будуть Франція та Великобританія - президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Британії Кір Стармер.

"Українська позиція дуже чітка, що за столом перемовин щодо закінчення війни повинна бути Європа. Обов'язково. Ми не розглядаємо альтернатив. Це наша чітка позиція. Європа дуже велика, і вона має мати чітке представництво за цим столом перемовин. Сьогодні ми всі партнери в Європі домовились, що Європу будуть представляти Франція і Британія. Макрон та Стармер. Я вважаю, що це також важливо. Це чітка позиція. І ми хочемо цей сигнал передати всім іншим партнерам. Безумовно, США", - сказав Зеленський.

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