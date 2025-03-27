Знищені автівки та потрощені будинки: у ДСНС показали наслідки атаки РФ по Дніпру

До ліквідації наслідків масованого удару по Дніпру залучалися понад 70 рятувальників та 19 одиниць техніки.

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Окупанти масовано атакували цивільну забудову Дніпра / Колаж: Главред, фото: ДСНС, Сергій Лисак

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Росіяни атакували Дніпро "Шахедами"

Внаслідок атаки постраждали троє людей

У середу ввечері, 26 березня, російські окупанти атакували Дніпро "роєм" ударних безпілотників. Внаслідок ворожої атаки троє людей постраждали, понівечені більше десятка багатоповерхівок. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у своєму Telegram.

Він написав, що всі пожежі, які виникли у Дніпрі через атаку "Шахедів", рятувальники загасили.

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"Постраждали троє людей – 48-річний чоловік і дві жінки 75 та 78 років. Всім допомогу надали на місці", - повідомив Лисак.

За уточненою інформацією, у місті понівечені підприємства, освітній і культурний заклади, більше десятка багатоповерхівок. Понад 60 легковиків і ще кілька авто – знищені. Зачепило і дві вантажівки.

За словами голови ОВА, на місцях працюють всі служби. Залучені благодійники, які видають будівельні матеріали. Комунальники прибирають територію.

Відомо, що до ліквідації наслідків масованого удару залучалися понад 70 рятувальників та 19 одиниць техніки ДСНС, написали рятувальники.

Удари РФ по території України - останні новини

Як писав Главред, у середу ввечері, 26 березня, російські окупанти атакували Дніпро справжнім "роєм" безпілотників. "Шахеди" били по житлових кварталах, постраждали багатоквартирні будинки. Унаслідок атаки в багатьох будинках були вибиті вікна, повилітали й міжквартирні двері. Автівки, які були припарковані біля постраждалих житлових комплексів, згоріли і перетворилися на металобрухт.

Також російські війська атакували Харків ударними дронами типу "Шахед". Близько 21:00 у місті пролунали кілька потужних вибухів. Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов згодом розповів, що внаслідок атаки постраждала 12-річна дівчина та ще 7 мешканців міста.

У вівторок, 25 березня, країна-агресор Росія атакувала Україну ударними дронами "Шахед". У Кривому Розі пролунало щонайменше 15 вибухів.

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Хто такий Сергій Лисак? Сергій Петрович Лисак — український військовик і державний службовець. З 7 лютого 2023 року — голова Дніпропетровської ОДА.

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