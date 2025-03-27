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Епічний удар ЗСУ по аеродрому "Енгельс": ворог втратив майже 100 крилатих ракет

Маріна Фурман
27 березня 2025, 08:40
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Ракет, що знаходилися на аеродромі, могло вистачити на три атаки по Україні.
удар по Енгельсу
Сили оборони потужно вдарили по цінному обєкту РФ / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скріншот із відео

Основне:

  • 20 березня українські бійці вдарили по аеродному "Енгельс-2"
  • Внаслідок удару знищуно 96 крилатих ракет

Російські окупанти втратили десятки ракет повітряного базування внаслідок удару Сил оборони по військовому аеродрому загарбників "Енгельс-2" у Саратовській області. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

У повідомленні уточнюють, що в результаті української атаки 20 березня росіяни втратили 96 крилатих ракет повітряного базування. Зокрема, і внаслідок вторинної детонації.

відео дня

Як зауважили у Генштабі, зазначені засоби ураження були розраховані для завдання трьох ракетних ударів протягом березня-квітня поточного року.

"Крім того, удари по місцях зберігання авіаційного пального привели до знищення значних його запасів, що негативно впливає на можливість російського агресора забезпечувати бойові дії", - резюмували військові.

Енгельс-2
Що відомо про Енгельс-2? / Інфографіка: Главред

Удар по аеродрому "Енгельс" - новини за темою

Як писав Главред, у ніч на 20 березня Сили спеціальних операцій та СБУ завдали удару по аеродрому "Енгельс" у Саратовській області Росії. Пізніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що внаслідок атаки виникла масштабна пожежа, відбулася вторинна детонація боєприпасів.

Начальник Енгельського муніципального району Максим Леонов заявляв, що удар безпілотниками нібито став наймасованішою атакою за увесь час, там оголошували про проведення евакуації.

Пізніше у Defense Express писали, що авіабаза стратегічної авіації РФ "Енгельс", де базуються стратегічні бомбардувальники Ту-95МС і Ту-160, зазнала значних ушкоджень після атаки українських сил 20 березня. Один з двох майданчиків бази зберігання боєприпасів припинив функціонування.

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Що таке Генштаб ЗСУ?

Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

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