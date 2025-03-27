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"Вони — динозаври": Зеленський сказав, чому не веде прямі переговори з Путіним

Руслана Заклінська
27 березня 2025, 18:35
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Президент України заявив, що блокування переговорів з Росією є виключно через позицію Путіна.
'Вони — динозаври': Зеленський сказав, чому не веде прямі переговори з Путіним
Україна не боїться переговорів, але Путін їх блокує / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Ключові тези Зеленського:

  • Україна не боїться жодного формату перемовин, натомість Путін, не готовий до прямих переговорів
  • Путін робитиме все, щоб знищити наш сувернітет, якщо Україна буде в слабкій позиції на переговорах
  • Якщо США не готові дати НАТО, тоді мають дайти Україні щось, що працюватиме так само

Україна не боїться жодного формату переговорів і розуміє всі складнощі, з якими стикається на фронті. Блокування переговорів з Росією є виключно через позицію Путіна, оскільки він не готовий до прямих перемовин. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції.

"Які блокування? Блокування одне — Росія, а саме Путін, він не готовий до прямих переговорів. Жодного формату перемовин я не боюся. Ми у війні не теоретично, а дуже практично, і я знаю все, що відбувається у нас під час війни. Ми розуміємо, де у нас складнощі, що на фронті, що на кожному кілометрі, чого не вистачає. Ми розбираємося в зброї", - сказав український лідер.

відео дня

Зеленський зазначив, що розбирається у зброї і навіть має більше інформації про військові системи інших країн, ніж самі лідери цих країн.

"Я розбираюся в зброї і говорю з деякими лідерами, і вони завжди були здивовані, що я знаю більше деталей про їхнє озброєння, ніж вони. Це не закид, мені це потрібно було більше, я це вивчав і розумію в деталях. Тому я точно знаю, що нам потрібно і чого не вистачає. Я готовий до будь-якого формату перемовин. Я ніколи не боявся, просто Путін хоче війни", - зазначив він.

Президент підкреслив, що Путін хоче війни і поставив риторичне запитання: "Що може людина, яка хоче війни, сказати на перемовинах про мир?" Зеленський категорично заявив, що Україна не може погодитися на будь-які поступки, які призведуть до знищення її ідентичності.

"Я не та людина, яка буде сидіти і мовчати, або ковтати всі ці його наративи. Мене не цікавлять його "бали" в Криму, його червона ікра і так далі. Я не знаю, може, він когось ще дивує в світі, але для мене вони — динозаври, які хочуть нас з'їсти, а нам треба захищатися і відстоювати свої права. Тому не можна просто слухати і казати: "Давайте поговоримо". Мені немає про що з ним говорити. У нас одна ціль — закінчити війну, змусити їх… Якщо ми будемо слабкі на цих перемовинах, він буде погрожувати у будь-якому випадку, і робити все, щоб Україна втратила свою суверенність, а це є втратою ідентичності. Ми цього не можемо допустити", - наголосив він.

З приводу перемовин із США, президент наголосив, що для України важливо мати сильну позицію на цих переговорах. Він звернувся до президента США Дональда Трампа, зазначивши, що якщо США не готові надати Україні гарантії безпеки, то потрібно шукати інші варіанти, які можуть замінити членство в НАТО.

"Для нас потрібен зрозумілий, справедливий, чіткий мир. Якщо ви нам не даєте НАТО — а саме ви сьогодні, президент Трамп, вирішуєте це, бо ви президент США, і від вас все залежить — то дайте хоча б щось, що буде працювати так само. Ми кожного дня змушені генерувати нові варіанти безпеки, тому що наш партнер не готовий дати нам ті гарантії безпеки, які мають інші країни НАТО", - пояснив Зеленський.

За його словами, Україна не може чекати, поки її партнери будуть обговорювати можливі послаблення санкцій щодо Росії, якщо вона порушує будь-які угоди. Для України необхідна чітка і справедлива мирна угода з реальними гарантіями безпеки.

"Якщо росіяни порушують будь-які домовленості і Америка дієво відповідає на це, то всі ми довіряємо Америці і довіряємо президенту. Але якщо вони порушують, і їм за це нічого не роблять, і немає санкцій, а навпаки, люди обговорюють послаблення санкцій, то тут питання не про довіру, тут питання зовсім інше — що з цим всім робити зараз?" - наголосив глава держави.

Заяви Зеленського - останні новини

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала багато договорів про корисні копалини, але США постійно змінюють умови. Спочатку була домовленість про рамкову угоду, але тепер США наполягають на повній угоді.

Також Зеленський заявив, що Європа братиме участь у мирних переговорах щодо війни в Україні. За його словами, на цих переговорах Європу представлятимуть Франція та Великобританія.

Крім цього, 27 березня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що франко-британська місія відвідає Київ для оцінки заходів підтримки української армії. Президент України Володимир Зеленський після зустрічі "Коаліції охочих" поділився деталями щодо термінів та обсягів підтримки.

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Режим припинення вогню в Україні

Президент України Володимир Зеленський 14 березня заявив, що Київ отримав американську пропозицію щодо припинення вогню в небі, на морі та на фронті. За його словами, ця ініціатива може стати основою для швидкого руху до безпеки, завершення війни та встановлення надійного миру.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що ситуація з припиненням вогню в Україні розвивається позитивно. США досягли угоди про перемир’я з Україною і працюють над аналогічною домовленістю з Росією.

У свою чергу прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Володимиру Путіну не можна дозволяти маніпулювати питанням припинення вогню. Він зазначив, що Кремль ігнорує пропозиції Дональда Трампа, що свідчить про несерйозність намірів Москви щодо миру.

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