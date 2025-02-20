РФ скинула авіабомбу на житловий будинок у Херсоні: під завалами можуть бути люди

Відомо про шість постраждалих унаслідок російської атаки.

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Влада уточнила наслідки удару РФ по Херсону 19 лютого 2025 року / Колаж: Главред, фото: скріншот, Херсонська обласна прокуратура

Коротко:

РФ завдала бомбового удару по Херсону

Кількість постраждалих зросла

Під завалами можуть бути люди

У ніч на 20 лютого російська окупаційна армія вдарила керованою авіабомбою по десятиповерхівці в Херсоні. Унаслідок цього було зруйновано п'ятнадцять квартир - з 1 по 10 поверх одного з під'їздів. У 80 будинках вибило скло.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, наразі відомо про шістьох постраждалих, двох із них було врятовано з 8 і 9 поверхів зруйнованої будівлі.

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"Під завалами можуть бути ще люди. Наразі триває розбір завалів і пошук постраждалих", - написав він у Telegram.

У лікарні перебувають двійнята - хлопчик і дівчинка, яким по 14 років. Їхній стан медики оцінюють як задовільний.

Також госпіталізовано 47-річного чоловіка, який перебував у кімнаті чергової автостоянки біля місця "прильоту". Він отримав уламкове поранення та перелом кістки ноги.

Зруйновано під'їзд житлової багатоповерхівки / Фото: Херсонська обласна прокуратура

Ще трьом чоловікам бригада швидкої надала медичну допомогу на місці. У потерпілих - контузії, а також в одного з херсонців - забій голови.

На місці чергового російського теракту розгорнуто оперативний штаб Херсонської ОВА. До робіт залучено близько 120 осіб та 35 одиниць техніки.

Що таке КАБ / Інфографіка: Главред ​

Дивіться відео - Наслідки удару російської авіабомби по Херсону:

Повітряні атаки РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, увечері 19 лютого країна-агресор Росія атакувала Одесу ударними безпілотниками. У результаті постраждав чоловік, є пошкодження Виникли пожежі. Без електропостачання залишилися близько п'яти тисяч жителів одного з районів Одеси.

Після двох днів ударів по Одеському району без світла залишилися 89 500 абонентів.

Увечері 18 лютого російські окупанти також атакували Одесу ударними безпілотниками типу Шахед. У місті прогриміли потужні вибухи.

Унаслідок атаки значна частина міста залишилася без електро-, водо- і теплопостачання. Пошкоджено об'єкти соціальної інфраструктури. Відомо про одного постраждалого.

На цинічний удар РФ по енергетичній інфраструктурі відреагував президент України Володимир Зеленський.

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