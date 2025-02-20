РФ скинула авіабомбу на житловий будинок у Херсоні: під завалами можуть бути люди

Коротко:
- РФ завдала бомбового удару по Херсону
- Кількість постраждалих зросла
- Під завалами можуть бути люди
У ніч на 20 лютого російська окупаційна армія вдарила керованою авіабомбою по десятиповерхівці в Херсоні. Унаслідок цього було зруйновано п'ятнадцять квартир - з 1 по 10 поверх одного з під'їздів. У 80 будинках вибило скло.
Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, наразі відомо про шістьох постраждалих, двох із них було врятовано з 8 і 9 поверхів зруйнованої будівлі.
"Під завалами можуть бути ще люди. Наразі триває розбір завалів і пошук постраждалих", - написав він у Telegram.
У лікарні перебувають двійнята - хлопчик і дівчинка, яким по 14 років. Їхній стан медики оцінюють як задовільний.
Також госпіталізовано 47-річного чоловіка, який перебував у кімнаті чергової автостоянки біля місця "прильоту". Він отримав уламкове поранення та перелом кістки ноги.
Ще трьом чоловікам бригада швидкої надала медичну допомогу на місці. У потерпілих - контузії, а також в одного з херсонців - забій голови.
На місці чергового російського теракту розгорнуто оперативний штаб Херсонської ОВА. До робіт залучено близько 120 осіб та 35 одиниць техніки.
Дивіться відео - Наслідки удару російської авіабомби по Херсону:
Повітряні атаки РФ по Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, увечері 19 лютого країна-агресор Росія атакувала Одесу ударними безпілотниками. У результаті постраждав чоловік, є пошкодження Виникли пожежі. Без електропостачання залишилися близько п'яти тисяч жителів одного з районів Одеси.
Після двох днів ударів по Одеському району без світла залишилися 89 500 абонентів.
Увечері 18 лютого російські окупанти також атакували Одесу ударними безпілотниками типу Шахед. У місті прогриміли потужні вибухи.
Унаслідок атаки значна частина міста залишилася без електро-, водо- і теплопостачання. Пошкоджено об'єкти соціальної інфраструктури. Відомо про одного постраждалого.
На цинічний удар РФ по енергетичній інфраструктурі відреагував президент України Володимир Зеленський.
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