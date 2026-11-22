За тиждень Росія випустила по Україні 165 ракет, значна частина яких - балістичні, зокрема північнокорейські.

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Оплачені партнерами ракети чекають на дозвіл - про що Зеленський просить США / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, US Army

Коротко:

Зеленський попросив США дозволити передачу ракет до Patriot

Ракети вже оплачені партнерами в рамках програми PURL

За тиждень РФ випустила 165 ракет і близько 2700 дронів

Президент України Володимир Зеленський закликав Сполучені Штати дозволити передачу Україні ракет для систем Patriot, які вже оплатили партнери в рамках програми PURL. За його словами, саме ця програма залишається головним джерелом протиракетної оборони для України на тлі масованих атак країни-агресора.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

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"Дуже важливо, щоб Америка дозволила передачу ракет для „Патріотів", які вже оплачені партнерами в рамках PURL. І також важливо продовжувати внески до програми PURL, яка є нашим головним джерелом протиракетної оборони", - написав глава держави.

PURL - механізм, за яким союзники по НАТО фінансують закупівлю американської зброї для України. Про програму оголосили президент США Дональд Трамп і генсек Альянсу Марк Рютте в липні 2025 року.

Скільки ракет і дронів Росія випустила за тиждень

За даними Зеленського, цього тижня російські окупанти атакували 20 регіонів України. Вони випустили близько 2700 дронів, майже 1460 авіабомб і 165 ракет різних типів.

Значну частину ракет становили балістичні, зокрема північнокорейські. Президент звернув увагу, що саме проти такої зброї Україні потрібні перехоплювачі до Patriot.

"На тлі цього особливо складно зрозуміти затримки з постачанням антибалістичних засобів для України", - підкреслив Зеленський.

Він також повідомив, що в Дімері Київської області, де внаслідок атаки дрона частково зруйновано під’їзд п’ятиповерхівки, триває пошуково-рятувальна операція. За словами президента, дев’ятьох людей евакуювали, ще 14 не виходять на зв’язок. Раніше в ДСНС повідомляли, що під завалами можуть перебувати сім осіб.

Крім того, внаслідок удару керованими авіабомбами по житлових будинках у Запоріжжі поранено дитину.

PURL / Інфографіка: Главред

Чи вистачить Україні ракет Patriot проти російської балістики?

Президент Центру глобалістики "Стратегія XXI" Михайло Гончар в інтерв’ю "Главреду" зазначив, що одних фінансових обіцянок партнерів недостатньо для захисту неба від ракетних ударів.

"Гроші - це добре, але асигнаціями ракети й дрони не збиєш. Нам потрібна значно серйозніша допомога, до якої Європа поки що не готова", - підкреслив експерт.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап у коментарі Euromaidan Press звернув увагу на масштаб проблеми: за його оцінкою, нинішніх обсягів поставок перехоплювачів явно не вистачає.

"750 ракет на рік - це абсолютно замало, щоб ефективно відбивати зброю, якою проти нас діють росіяни", - заявив він.

На думку експерта, разові поставки принципово не змінять ситуацію із захистом від балістичної зброї.

"Передача кількох ракет взагалі не вирішить проблему захисту від російської балістики", - додав Криволап.

Ракети Patriot для України - новини

Як повідомляв Главред, у Польщі переглянули участь у закупівлях американської зброї для України. Прем'єр Дональд Туск повідомив генсеку НАТО Марку Рютте, що Варшава не вноситиме кошти до PURL. Причинами назвали дефіцит бюджету та власні оборонні витрати країни.

Тим часом Росія посилює удари балістичною зброєю. На початку листопада окупанти завдали удару по Україні ракетами з КНДР. Тоді за ніч РФ випустила 36 балістичних ракет, збити вдалося лише чотири.

Питання перехоплювачів спливло й у контексті мирних переговорів. У США встановили новий дедлайн для завершення війни. Українська сторона розцінює затримки з перехоплювачами для Patriot як інструмент тиску на Київ.

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