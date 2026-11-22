Школи до 27 листопада переходять на дистанційне навчання, а замість трамваїв і тролейбусів, рух яких було зупинено, запустили автобуси.

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Без світла, води та тепла - що відбувається в Одесі після ударів з боку РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay.com

Що відомо:

Атаки РФ пошкодили магістральні електромережі Одеси

Електротранспорт зупинився, частина міста залишилася без води

Школи з 23 по 27 листопада навчаються дистанційно

Одеса та передмістя залишаються без світла, води та тепла після атак армії країни-агресора РФ, ситуація різко погіршилася з 21 листопада. Місто та область понад добу перебували під ударами по енергетичній інфраструктурі, через що зупинено електротранспорт, а школи переходять на дистанційне навчання.

Ситуацію з електропостачанням міста та прилеглих районів у НЕК "Укренерго" в Telegram назвали вкрай складною. Енергетики працювали над відновленням весь день 21 листопада та вночі, однак ремонтникам заважають постійні загрози нових атак і повітряні тривоги.

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У компанії пояснили, що проблема полягає не лише в нестачі потужності.

"Ворог завдав серйозних пошкоджень магістральним електромережам. Через значні руйнування наразі фізично неможливо передати споживачам необхідний обсяг електроенергії. Йдеться не просто про дефіцит потужності, а про пошкодження ключової інфраструктури, від якої залежить електропостачання міста та навколишніх населених пунктів", - йдеться в повідомленні.

Вранці 22 листопада енергетикам вдалося частково відновити електропостачання об’єктів критичної інфраструктури. Паралельно опрацьовуються резервні схеми живлення, щоб поступово повернути світло решті споживачів.

Швидкого відновлення в "Укренерго" при цьому не обіцяють.

"Масштаб пошкоджень значний, тому повне відновлення електропостачання вимагає часу", - підкреслили в компанії.

Як працює транспорт в Одесі?

Через відсутність електроенергії тимчасово зупинено роботу трамваїв і тролейбусів, повідомив департамент транспорту Одеської міськради у Telegram. На частині маршрутів замість них курсують автобуси в режимі маршрутного таксі:

тролейбус №9 (вул. Інглезі - вул. Рішельєвська) - автобус з інтервалом 30–40 хвилин;

трамвай №5 (Аркадія - залізничний вокзал) - автобус з інтервалом 1 година;

замість трамвая №20 - маршрутка №20т раз на годину;

замість тролейбуса №3 - автобус №233 кожні 30–40 хвилин.

Проїзд у таких автобусах коштує 25 гривень, пільговики перевозяться згідно з чинним законодавством.

Які райони Одеси залишилися без води?

Частина об’єктів "Інфоксводоканалу", роботу яких неможливо забезпечити за допомогою генераторів, залишається без електропостачання, повідомляє УНІАН. Через це без води залишаються Київський район, частини Хаджібейського та Пересипського районів, а також низка населених пунктів Одеського району.

Для забезпечення мешканців водою працюють бюветні комплекси та підвезення автоцистерн, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram.

Як навчатимуться школярі Одеси?

Про перехід шкіл на дистанційне навчання повідомив департамент освіти та науки Одеської міськради у Telegram.

"З 23 по 27 листопада включно школи Одеси навчатимуться дистанційно. Причина - значні перебої з опаленням, світлом та водою", - йдеться в повідомленні.

Якщо діти не зможуть підключитися до онлайн-уроків, вчителі підготували відеоуроки. У дитячих садках у ці дні працюватимуть лише чергові групи для дітей працівників критичної інфраструктури.

Де в Одесі зігрітися та зарядити телефон?

За словами Кіпера, в області працюють 464 пункти незнищенності, з них 278 - в Одесі: 161 комунальний і 117 від бізнесу. За минулу добу ними скористалися 372 особи, з них 325 - в Одесі.

Адреси найближчих пунктів можна знайти на офіційному сайті пунктів стійкості.

Голова ОВА подякував енергетикам, рятувальникам та комунальникам, які працюють цілодобово.

"Дякую всім, хто зберігає витримку. Наші енергетики, рятувальники, комунальні служби та всі залучені фахівці працюють без перерв", - написав Кіпер.

Як приготувати їжу без світла / Інфографіка: Главред

Чому Росія завдає ударів по енергетиці Одеси?

Керівник енергетичних програм Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп в інтерв’ю "Главреду" зазначив, що одна з цілей РФ - відрізати від енергосистеми великі міста, які не мають достатньої власної генерації.

"Перша - спроби відрізати від енергосистеми великі енергодефіцитні міста, які не мають достатньої власної генерації. Це Київ та Одеса", - підкреслив експерт.

За його прогнозом, Одеса може стати наступною ціллю після столиці.

"Можна припустити, що якщо, на їхню думку, вони "впораються" з Києвом, то переключаться на інші міста - Одесу, Чернігів, Суми чи Харків", - пояснив Прокіп.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко у коментарі РБК-Україна звернув увагу, що ключовий фактор зараз не залежить від енергетиків.

"Основний фактор зараз не залежить від енергетиків. Те, що вони можуть, те вони й роблять. А основний фактор, який впливає на стан енергетики, - це військовий", - сказав він.

Удари по Одесі - новини

Як повідомляв Главред, у середині жовтня The New York Times писала, що РФ планує за місяць залишити Київ, Харків та Одесу без світла, тепла та води. Видання пояснювало, чому Росії стало простіше атакувати українську енергетику. Йшлося про план ударів по найбільших містах країни.

У вересні місто вже пережило масований удар. Тоді війська РФ вночі атакували інфраструктуру Одеси, повторним ударом пошкодивши адміністративну будівлю. Без світла тоді залишилися 178 тисяч сімей.

Під масованим ударом Одеса опинилася й наприкінці серпня. У місті гриміли вибухи, а після ударів зникало світло. Удари по енергетиці регіону тривають усю осінь.

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