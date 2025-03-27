У Трампа зробили гучну заяву про окуповані території України

Келлог вважає, що питання з тимчасово окупованими територіями є досить складним.

https://glavred.net/world/u-trampa-sdelali-gromkoe-zayavlenie-ob-okkupirovannyh-territoriyah-ukrainy-10650776.html Посилання скопійоване

Келлог вважає, що окупанти не планують залишати ТОТ України / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, УНІАН

Ключові тези:

РФ фактично контролює лише одну область

Загабники не збираються залишати Донецьку, Запорізьку та Херсонську області

Вимоги жодної зі сторін конфлікту не будуть повністю виконані

Країна-агресор Росія контролює лише одну область України, проте не збирається залишати інші регіони. Про це заявив спецпосланник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог в інтерв'ю Fox News.

За словами Келлога, російські загарбники фактично захопили всю Луганську область, однак лише частково контролюють Донецьку, Запорізьку та Херсонську області.

відео дня

"Виникає питання: як виглядатиме ця ситуація надалі? Якими є реальні територіальні здобутки?", - запитав спецпосланник Трампа.

Він зазначив, що у будь-якому варіанті врегулювання війни важливо розрізняти де-факто та де-юре контроль.

Келлог підкреслив, що росіяни фізично присутні на захоплених територіях і не планують їх покидати, але юридично ці землі залишаються українськими.

"Де-факто означає, що вони фізично окупували територію і нікуди з неї не підуть. Але де-юре не можна казати, що ви повністю анексували її. Міжнародна спільнота не визнає цю територію частиною Росії. Саме такі складні дискусії ще належить провести", - пояснив він.

Спецпосланник Трампа додав, що це створює складну ситуацію, яка вимагатиме подальших переговорів. За його словами, для пошуку політичного рішення важливо врахувати позиції як України, так і Росії, а також знайти компроміс, який буде прийнятним для обох сторін хоча б частково. Водночас Келлог запевнив, що вимоги жодної зі сторін не будуть повністю виконані.

Спецпредставники Трампа / Інфографіка: Главред

Територіальні поступки України - новини за темою

Як писав Главред, американський лідер Дональд Трамп вважає нелегким процес припинення вогню в Україні. Він також заявив, що Україні доведеться піти на територіальні поступки для досягнення миру. Лідер США додав, що американська делегація вже обговорювала з Україною землі, які може забрати РФ.

Нещодавно президент Володимир Зеленський завив, що Україна не визнає окуповані території "російськими". Для Києва неприйнятні подібні поступки.

Нагадаємо, керівник української делегації на перемовинах зі Штатами в Саудівській Аравії Андрій Єрмак 11 березня сказав, що не готовий говорити про те, на які поступки може піти Україна для завершення вогню. Київ поки що не готовий вдаватися в деталі.

Читайте також:

Що таке Fox News? Fox News Channel — американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред