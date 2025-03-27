Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

У Трампа зробили гучну заяву про окуповані території України

Маріна Фурман
27 березня 2025, 08:09оновлено 27 березня, 08:51
852
Келлог вважає, що питання з тимчасово окупованими територіями є досить складним.
Келлог, ВСУ
Келлог вважає, що окупанти не планують залишати ТОТ України / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, УНІАН

Ключові тези:

  • РФ фактично контролює лише одну область
  • Загабники не збираються залишати Донецьку, Запорізьку та Херсонську області
  • Вимоги жодної зі сторін конфлікту не будуть повністю виконані

Країна-агресор Росія контролює лише одну область України, проте не збирається залишати інші регіони. Про це заявив спецпосланник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог в інтерв'ю Fox News.

За словами Келлога, російські загарбники фактично захопили всю Луганську область, однак лише частково контролюють Донецьку, Запорізьку та Херсонську області.

відео дня

"Виникає питання: як виглядатиме ця ситуація надалі? Якими є реальні територіальні здобутки?", - запитав спецпосланник Трампа.

Він зазначив, що у будь-якому варіанті врегулювання війни важливо розрізняти де-факто та де-юре контроль.

Келлог підкреслив, що росіяни фізично присутні на захоплених територіях і не планують їх покидати, але юридично ці землі залишаються українськими.

"Де-факто означає, що вони фізично окупували територію і нікуди з неї не підуть. Але де-юре не можна казати, що ви повністю анексували її. Міжнародна спільнота не визнає цю територію частиною Росії. Саме такі складні дискусії ще належить провести", - пояснив він.

Спецпосланник Трампа додав, що це створює складну ситуацію, яка вимагатиме подальших переговорів. За його словами, для пошуку політичного рішення важливо врахувати позиції як України, так і Росії, а також знайти компроміс, який буде прийнятним для обох сторін хоча б частково. Водночас Келлог запевнив, що вимоги жодної зі сторін не будуть повністю виконані.

Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред
Спецпредставники Трампа / Інфографіка: Главред

Територіальні поступки України - новини за темою

Як писав Главред, американський лідер Дональд Трамп вважає нелегким процес припинення вогню в Україні. Він також заявив, що Україні доведеться піти на територіальні поступки для досягнення миру. Лідер США додав, що американська делегація вже обговорювала з Україною землі, які може забрати РФ.

Нещодавно президент Володимир Зеленський завив, що Україна не визнає окуповані території "російськими". Для Києва неприйнятні подібні поступки.

Нагадаємо, керівник української делегації на перемовинах зі Штатами в Саудівській Аравії Андрій Єрмак 11 березня сказав, що не готовий говорити про те, на які поступки може піти Україна для завершення вогню. Київ поки що не готовий вдаватися в деталі.

Читайте також:

Що таке Fox News?

Fox News Channel — американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Кіт Келлог
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Знищені автівки та потрощені будинки: у ДСНС показали наслідки атаки РФ по Дніпру

Знищені автівки та потрощені будинки: у ДСНС показали наслідки атаки РФ по Дніпру

09:52Україна
Перемир'я в Чорному морі: Рубіо сказав, чого хоче РФ в обмін на припинення вогню

Перемир'я в Чорному морі: Рубіо сказав, чого хоче РФ в обмін на припинення вогню

09:17Війна
Андрій Клименко: Безпека судноплавства в Чорному морі – це Крим, очищений від російських військових

Андрій Клименко: Безпека судноплавства в Чорному морі – це Крим, очищений від російських військових

09:00Інтерв'ю
Реклама

Популярне

Більше
В Україні ввели нові правила виплати пенсій: що змінилось для всіх українців

В Україні ввели нові правила виплати пенсій: що змінилось для всіх українців

Китайський гороскоп на сьогодні 27 березня: Зміям - важкі часи, Мавпам - провина

Китайський гороскоп на сьогодні 27 березня: Зміям - важкі часи, Мавпам - провина

Інтенсивні дощі та похолодання: Україну накриє потужний циклон

Інтенсивні дощі та похолодання: Україну накриє потужний циклон

Регіони заливатиме дощами: синоптики попереджають про сильне похолодання

Регіони заливатиме дощами: синоптики попереджають про сильне похолодання

Карта Deep State онлайн за 27 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 27 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

09:55

"Довгий час страждав": помер зірка російських серіалів

09:52

Знищені автівки та потрощені будинки: у ДСНС показали наслідки атаки РФ по ДніпруФото

09:46

Шокуючі ритуали та традиції Африки: для чого африканці вставляють в губу тарілку

09:17

Перемир'я в Чорному морі: Рубіо сказав, чого хоче РФ в обмін на припинення вогню

09:03

"Він обдурить усіх": названо дату закінчення "перемир'я", яка змінить все в Україні

Андрій Клименко: Безпека судноплавства в Чорному морі – це Крим, очищений від російських військовихАндрій Клименко: Безпека судноплавства в Чорному морі – це Крим, очищений від російських військових
08:48

Путініст Йосип Пригожин публічно зізнався у своїй залежності - деталі

08:40

Епічний удар ЗСУ по аеродрому "Енгельс": ворог втратив майже 100 крилатих ракет

08:24

Карта Deep State онлайн за 27 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

08:10

Тріо у Джидді: кожен про своєПогляд

Реклама
08:09

У Трампа зробили гучну заяву про окуповані території України

07:58

"Як же сильно я сумую": Володимир Ярославський зворушив своїм зізнанням

07:57

Енергетичне перемир'я: Зеленський заявив, що механізму моніторингу ударів немає

07:55

Посміхалася на похороні: дочка Кіркорова звернулася до покійного діда-путініста

07:02

Не наближає мир: Зеленський розкритикував заяви спецпосланця Трампа Віткоффа

06:10

"Труситиме" країну цілих 2 тижні: коли почнеться нова магнітна буря

06:10

Корабель дурнівПогляд

05:50

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба знайти панду за 6 секунд

05:50

Вінтажна ілюзія: знайдіть двох котів на ретрокартинці за 7 секунд

05:06

Невідомий факт для багатьох: чому в Норвегії заборонено вмирати

04:30

ЗСУ "підсмажили" окупантів: у повітря злетів командно-спостережний пункт РФ

Реклама
04:00

Як позбутися плодових мушок на кухні: ефективний домашній засіб

03:32

Перемир'я в Чорному морі може бути неефективним: названо несподіваний нюансВідео

03:10

Усе у вогні, пошкоджено будинки та машини: як виглядає Дніпро після потужних прильотівФото

02:08

Гороскоп на завтра 28 березня: Овнам - хороша новина, Водоліям - щастя

01:30

Відомий британський комік зіграє Хагріда в серіалі про Гаррі Поттера - ЗМІ

01:27

"Ми за це боремося": Зеленський розповів, для чого РФ насправді морське перемир'я

00:29

"Росія вбиває щодня": Зеленський емоційно відреагував на атаки по УкраїніФото

00:11

Даша Астаф'єва розкрила подробиці знайомства з таємним коханим

00:02

РФ морем перевозить зброю через Босфор: експерт розкрив подробиціВідео

26 березня, середа
23:19

У Трампа назвали ймовірні терміни підписання з Україною угоди про надра

23:19

Дніпро у вогні: рій безпілотників атакував місто, горять житлові райониФотоВідео

23:12

"Він скоро помре – це факт": Зеленський заінтригував заявою про кінець Путіна

22:58

Усі розбігалися і падали на землю: РФ атакувала Харків під час футбольного матчуФотоВідео

22:46

"Я тону": зрадниця Ані Лорак уперше вийшла на зв'язок після весілля

22:36

В Україну прибуде нова партія літаків - Зеленський

22:36

"Дякую всім лікарям": Злата Огнєвіч повідомила про поповнення в родині

22:30

Європейські сили в Україні та санкції проти РФ: гучні заяви Макрона

21:52

"Найтемніший період": Настя Каменських уперше висловилася про розрив стосунків

21:48

Приховала від Дональда: голлівудський актор видав пікантний секретик Меланії Трамп

21:47

Як правильно випрати килимок для миші: простий, але дуже хороший спосібВідео

Реклама
21:37

Харків масовано атакують БпЛА: прогриміло щонайменше 15 вибухівВідео

21:35

В ОП натякнули на кількість і ймовірні місця розміщення європейських військ в Україні

21:29

Україна отримає потужну зброю від Франції: що увійде в пакет допомоги на €2 млрд

21:10

Прикмети 27 березня: що обов'язково потрібно спалити цього дня

21:10

"Вона та людина": зірка "Останніх з нас" прокоментував роман з Еністон

21:03

Чим прибрати наліт із душової лійки: найпростіший і найлегший спосібВідео

21:02

Крадуть світло в "сплячому" режимі: 3 прилади, які варто вимикати з розетки

20:55

Що робити з хрестом після установки пам'ятника - що можна і чого робити не варто

20:48

Сім'я Заворотнюк почала ділити спадок: що і кому дістанеться

20:31

"Це нонсенс": Єрмак назвав головну перешкоду на шляху припинення вогню

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Операція в Курській області
Аналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під СуджеюОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерелРФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на Курщині
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти