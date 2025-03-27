РФ може вдарити по одному з українських міст: у ЦПД попередили про провокацію

Росія хоче перекласти на Україну відповідальність за зрив домовленостей припинення вогню.

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Росіяни готують нову провокацію проти України / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, kremlin.ru

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Ворог готує провокацію в Миколаєві, зокрема РФ може завдати удару по місту

Росія хоче звинуватити в злочині Україну

Росіяни поширюють новий фейк, нібито українські військові готують провокацію в Миколаєві, щоб зірвати угоду про припинення ударів по енергетичних об'єктах і звинуватити в цьому РФ. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Російські пропагандисти заявляють, що у Миколаєві нібито створили спеціальні групи для підготовки операції. Крім того, противник розповідає, що у місто привозять велику кількість уламків російських ударних безпілотників типу "Шахед" і вибухівки.

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У ЦПД пояснюють, що подібна інформація свідчить про те, що російські окупанти можуть завдати удару по місту.

"Це класичний приклад застосування ворогом тактики інформаційного алібі задля виправдання власних дій. ru-пропаганда превентивно звинувачує Україну в діях, які будуть вчинені самою Росією", - йдеться в повідомленні.

У пресслужбі додали, що у такий спосіб росіяни хочуть перекласти на Україну відповідальність за недотримання зобов’язань про припинення вогню по енергетичній інфраструктурі та ввести в оману міжнародних союзників України.

Припинення вогню - новини за темою

Як писав Главред, у Саудівській Аравії 23-25 березня відбулися переговори між делегаціями США, України та РФ щодо можливого перемир'я в Чорному морі. Адміністрація Дональда Трампа позитивно оцінила результати зустрічі. Росія погодилася забезпечити безпечне судноплавство в Чорному морі та припинити атаки на енергетичну інфраструктуру України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна погодилася на припинення вогню, щоб довести, що країна-агресорка Росія на такий крок не піде. Російський диктатор Володимир Путін не готовий до цього та не хоче миру.

Крім того, державний секретар США Марко Рубіо сказав, Москва під час переговорів в Ер-Ріяді висунула умови щодо припинення ударів по енергетиці та бойових дій у Чорному морі. Однією з вимог є скасування санкцій.

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Що відомо про Центр протидії дезінформації Центр протидії дезінформації (англ. Center for Countering Disinformation) — робочий орган Ради національної безпеки і оборони України, утворений відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року "Про створення Центру протидії дезінформації", уведеного в дію Указом Президента України від 19 березня 2021 року № 106, повідомляє Вікіпедія. Центр забезпечує здійснення заходів щодо протидії поточним і прогнозованим загрозам національній безпеці та національним інтересам України в інформаційній сфері, забезпечення інформаційної безпеки України, виявлення та протидії дезінформації, ефективної протидії пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям, запобігання спробам маніпулювання громадською думкою.

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