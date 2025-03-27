Трамп забуде про Україну і перекине проблему завершення війни на Європу – Клименко

Президент США хоче швидко завершити війну в Україні. А якщо йому це не вдасться, він може перекинути проблему завершення війни на Європу.

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Трамп забуде про Україну і перекине проблему завершення війни на Європу, вважає Клименко/ колаж: Главред

Основні тези Клименка:

Трамп хоче швидко завершити війну в Україні

Якщо йому це не вдасться, він може перекласти проблему завершення війни на Європу

Якщо президенту США Дональду Трампу не вдасться досягнути якоїсь швидкої перемоги, то він може повністю перекласти відповідальність за допомогу Україні саме на Європу вже цього року.

Таку думку висловив головний редактор порталу BlackSeaNews Андрій Клименко в інтерв’ю Главреду. Він зазначив, що від Трампа можна очікувати саме такої поведінки.

"Скоріше, так. Думаю, що психіатри, які аналізують подібних особистостей, зазначають, що для них більш прийнятним виходом є поступово, крок за кроком, забути про цю проблему. Нехай, мовляв, Європа з нею розбирається", – зазначив Клименко.

Також він звернув увагу, що, згідно з опитуваннями, 82% українців вважають, що Україна повинна продовжувати боротьбу проти країни-агресорки РФ, навіть у разі повної втрати підтримки з боку США.

"І ще я не згадав одну важливу річ. Це опубліковане сьогодні дослідження КМІС, у якому 82% українців у всіх регіонах заявили, що Україна має продовжувати боротьбу навіть у разі повної втрати підтримки Сполучених Штатів. Ми з вами розуміємо, що наші лідери – це лідери воєнного часу. Вони мають опиратися, по-перше, на наявність танків, снарядів, ракет, а по-друге – на підтримку суспільства. А 82% – це повна консолідація суспільства. І цей фактор є ключовим у будь-яких переговорах", – сказав Клименко.

Дивіться відео інтервʼю Андрія Клименка Главреду про перемирʼя у Чорному морі:

Війна в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, у Трампа зробили гучну заяву про окуповані території України. Келлог вважає, що питання з тимчасово окупованими територіями є досить складним.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський дав відверту відповідь, чому Україна погодилась на припинення вогню. Російська пропаганда намагалася усіх переконати, нібито це Україна не хоче миру.

Також раніше повідомлялося, що РФ може вдарити по одному з українських міст – у ЦПД попередили про провокацію. Росія хоче перекласти на Україну відповідальність за зрив домовленостей припинення вогню.

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Хто такий Андрій Клименко Андрі́й Васи́льович Климе́нко (нар. Московська область) — український журналіст, економіст і громадський діяч. Головний редактор порталу BlackSeaNews, один з керівників проекту "Майдан закордонних справ". Заслужений економіст Автономної Республіки Крим (2005), повідомляє Вікіпедія. Закінчив Севастопольський приладобудівний інститут за спеціальністю "Автоматика та телемеханіка, АСУ великих систем". З 1994 по 1998 роки був співавтором проекту та головним консультантом адміністрації першої в Україні Північно-кримської експериментальної економічної зони "Сиваш". З 2005 по 2009 був науковим керівником проекту "Севастопольський проект відкритої економіки" та головою Ради Таврійського інституту регіонального розвитку (ТІРР). Під його керівництвом група науковців ТІРР розробила першу стратегію для Криму на період із 2005 по 2015 рік, що мала на меті розвернути вектор його економічного розвитку в європейському напрямку. З 2010 року — співзасновник та головний редактор інтернет-порталу Blackseanews.net. На початку 2014 року переїхав до Києва у зв'язку з анексією Криму.

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