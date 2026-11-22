Для Майлі Сайрус це був другий шлюб. Вперше співачка вийшла заміж у грудні 2018 року за актора Ліама Хемсворта.

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Майлі Сайрус вийшла заміж вдруге / колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

Роман Сайрус і Морандо розпочався у 2021 році

Урочиста церемонія відбулася 21 листопада в Палм-Спрінгс

Американська співачка та акторка Майлі Сайрус пов'язала себе узами шлюбу з музикантом Максом Морандо. Пара відсвяткувала весілля після п'яти років стосунків. Про це повідомляє People.

Урочиста церемонія відбулася 21 листопада в Палм-Спрінгс, штат Каліфорнія, на території приватного маєтку. Закохані обмінялися весільними обітницями біля басейну під аркою, прикрашеною білими квітами. За інформацією Hello!, на святі були присутні близько 140 гостей, зокрема родичі молодят.

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Роман Сайрус і Морандо розпочався у 2021 році. Через чотири роки, у грудні 2025-го, стало відомо про заручини пари. Пізніше музикант розповів подробиці пропозиції руки і серця: він зробив пропозицію співачці під час їхньої спільної подорожі до Японії. За словами Морандо, зберегти сюрприз у таємниці виявилося непросто, оскільки вони вже не раз обговорювали майбутнє весілля.

Для 33-річної Майлі Сайрус цей шлюб став другим. Вперше співачка вийшла заміж у грудні 2018 року за актора Ліама Хемсворта. Однак сімейне життя тривало недовго: уже в серпні 2019-го подружжя оголосило про розлучення, а в січні 2020 року офіційно завершило шлюборозлучний процес.

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