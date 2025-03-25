"Стримати РФ - задача із зірочкою": DeepState розкрили правду про Сумщину

Сили Оборони прикладають максимальних зусиль, щоб не дати ініціативі перейти на бік противника

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Ситуація на Сумщині загострюється / Колаж: Главред, фото: DeepState, 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила

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Російські війська намагаються прорвати кордон

"Сіра" зона на Сумщині розширюється

За оновленими даними мапи DeepState, 24 березня на Сумщині збільшилася так звана "сіра" зона. Частина села Веселівка та територія поблизу Володимирівки Хотінської громади опинилися в цій зоні, як і розширена ділянка біля Журавки.

Співзасновник аналітичного проєкту DeepState Руслан Микула в коментарі Суспільному повідомив, що російські війська продовжують спроби прориву кордону на Сумщині в нових напрямках. У "сірих" зонах тривають активні бойові дії.

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Окупанти намагаються створити так звану санітарну зону, тому хочуть прорватися через кордон біля Басівки та Володимирівки.

"Сили Оборони діють, щоб не дати ініціативі перейти на бік противника. У російської армії зараз значно більше угруповування військ, тому стримати їх є задачею із зірочкою", — йдеться в повідомленні DeepState.

Раніше Руслан Микула зазначав, що в "сірих" зонах російські військові продовжують тиск на українські Сили Оборони, намагаючись закріпитися на певних ділянках.

Що відбувається на Сумщині - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, у ДПСУ розповіли, де окупанти рвонули в наступ. Росія в межах Сумської області намагається закріпитися та нарощує тиск на український кордон.

Також, за даними ДПСУ, армія РФ намагається перенести бойові дії з Курщини в Україну. ДРГ ворога тепер намагаються заходити на територію України не лише на півночі Сумщини, а й ближче до південної і південно-східної ділянок регіону.

Своєю чергою голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко пояснив, чи є загроза наступу на Суми. Він також підтвердив, що російські ДРГ постійно намагаються прорвати кордон.

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Що таке DeepState? DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

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