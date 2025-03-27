Перемир'я в Чорному морі: Рубіо сказав, чого хоче РФ в обмін на припинення вогню

Ви дізнаєтеся:
- Які вимоги висунула Росія
- Як у США оцінюють переговори про припинення вогню
Країна-агресор Росія готова погодитися на припинення вогню в Чорному морі, але в обмін на зняття санкцій. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Ямайки Ендрю Голнессом.
За словами Рубіо, Москва під час переговорів в Ер-Ріяді висунула умови щодо припинення ударів по енергетиці та бойових дій у Чорному морі. Однією з вимог є скасування санкцій.
"Деякі з цих умов включають санкції, які не є нашими. Вони запроваджені Європейським Союзом. Тому коли наші люди повернуться, ми сядемо за стіл, обговоримо пропозиції, отримаємо їхні враження від розмов, щоб краще зрозуміти, якою є позиція Росії, і що вони хочуть отримати натомість", - сказав держсекретар США.
При цьому він вважає факт обговорення припинення вогню позитивним сигналом.
"Я думаю, що це добре, що і українці, і росіяни говорять про припинення вогню, чи то енергетичного, чи то, можливо, в Чорному морі", - підкреслив Рубіо.
Глава американської дипломатії додав, що позицію РФ представлять президенту США Дональду Трампу, після чого буде ухвалено рішення про подальші кроки.
Перемир'я в Чорному морі - останні новини
Як писав Главред, у Саудівській Аравії 23-25 березня відбулися переговори між делегаціями США, України та РФ щодо можливого перемир'я в Чорному морі. Адміністрація Дональда Трампа позитивно оцінила результати зустрічі. Росія погодилася забезпечити безпечне судноплавство в Чорному морі та припинити атаки на енергетичну інфраструктуру України.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія хоче взяти під контроль стратегічно важливий продуктовий коридор у Чорному морі. Однак у ворога не вийде цього зробити. За його словами, для РФ припинення вогню в Чорному морі важливе, адже окупанти вже давно не контролюють цей коридор.
Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква заявив, що США мають вжити заходів у разі порушення Росією морського перемир'я. Він також зазначив, що Вашингтон може залучити сторонні країни, зокрема Саудівську Аравію, для моніторингу ситуації.
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