Перемир'я в Чорному морі: Рубіо сказав, чого хоче РФ в обмін на припинення вогню

Москва під час переговорів в Ер-Ріяді висунула умови щодо припинення ударів по енергетиці та бойових дій у Чорному морі.

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Марко Рубіо назвав умови Росії для морського перемир'я / Колаж: Главред, фото: скріншот, МО РФ

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Які вимоги висунула Росія

Як у США оцінюють переговори про припинення вогню

Країна-агресор Росія готова погодитися на припинення вогню в Чорному морі, але в обмін на зняття санкцій. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Ямайки Ендрю Голнессом.

За словами Рубіо, Москва під час переговорів в Ер-Ріяді висунула умови щодо припинення ударів по енергетиці та бойових дій у Чорному морі. Однією з вимог є скасування санкцій.

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"Деякі з цих умов включають санкції, які не є нашими. Вони запроваджені Європейським Союзом. Тому коли наші люди повернуться, ми сядемо за стіл, обговоримо пропозиції, отримаємо їхні враження від розмов, щоб краще зрозуміти, якою є позиція Росії, і що вони хочуть отримати натомість", - сказав держсекретар США.

При цьому він вважає факт обговорення припинення вогню позитивним сигналом.

"Я думаю, що це добре, що і українці, і росіяни говорять про припинення вогню, чи то енергетичного, чи то, можливо, в Чорному морі", - підкреслив Рубіо.

Глава американської дипломатії додав, що позицію РФ представлять президенту США Дональду Трампу, після чого буде ухвалено рішення про подальші кроки.

​Переговори в Саудівській Аравії, Саудівська Аравія, перемир'я, припинення вогню, Інфографіка Главред ​ / Інфографіка: Главред

Перемир'я в Чорному морі - останні новини

Як писав Главред, у Саудівській Аравії 23-25 березня відбулися переговори між делегаціями США, України та РФ щодо можливого перемир'я в Чорному морі. Адміністрація Дональда Трампа позитивно оцінила результати зустрічі. Росія погодилася забезпечити безпечне судноплавство в Чорному морі та припинити атаки на енергетичну інфраструктуру України.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія хоче взяти під контроль стратегічно важливий продуктовий коридор у Чорному морі. Однак у ворога не вийде цього зробити. За його словами, для РФ припинення вогню в Чорному морі важливе, адже окупанти вже давно не контролюють цей коридор.

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква заявив, що США мають вжити заходів у разі порушення Росією морського перемир'я. Він також зазначив, що Вашингтон може залучити сторонні країни, зокрема Саудівську Аравію, для моніторингу ситуації.

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